"To może być największa wojna w Europie od 1945 roku". Zachód wzywa Rosję do deeskalacji

– Zachód nie może w nieskończoność wyciągać "gałązki oliwnej" w kierunku Rosji, podczas gdy Moskwa eskaluje napięcie wzdłuż granicy z Ukrainą – powiedział w niedzielę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.



– Pozostaje nadal ważne pytanie: czy Kreml chce dialogu? Rosja przeprowadza testy rakietowe i nadal gromadzi wojska na granicy z Ukrainą, więc nie możemy wiecznie oferować jej gałązki oliwnej – oświadczył Michel.

Wojna na Ukrainie. Zachód grozi Rosji sankcjami

– Stany Zjednoczone i Wielka Brytania będą dążyć do odcięcia rosyjskim firmom dostępu do dolarów amerykańskich i funtów brytyjskich na rynkach międzynarodowych, jeśli Kreml zarządzi inwazję na Ukrainę – powiedział w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson w BBC.



– Widzimy, że to może być naprawdę największa wojna w Europie od 1945 roku, tylko pod względem samej skali – powiedział Johnson, mówiąc o ewentualnym ataku militarnym Rosji na Ukrainę. Brytyjski premier podkreślił, że sankcje nałożone na Rosję w przypadku inwazji byłyby znacznie ostrzejsze, niż wcześniej Zachód sugerował to publicznie. Wyjaśnił, że Wielka Brytania i USA mają w planach zablokowanie rosyjskich firm, "handlujących w funtach i dolarach". Według Johnsona byłby to "ruch, który uderzy bardzo mocno" w Rosję.

Rosyjska inwazja na Ukrainę wydaje się być teraz "o wiele bardziej prawdopodobna niż mało prawdopodobna" – ocenił w niedzielę w Sky News brytyjski minister stanu ds. Europy James Cleverly. Jego zdaniem wszystkie oznaki sugerują, że atak jest "bardzo, bardzo nieuchronny". – Niestety, w tej chwili atak wydaje się być o wiele bardziej prawdopodobny niż mało prawdopodobny, ale będziemy nadal pracować, aby temu zapobiec – oświadczył Cleverly. - Wszystko, co widzimy, wskazuje na to, że inwazja jest bardzo, bardzo prawdopodobna i bardzo, bardzo nieuchronna – podkreślił.

Natomiast sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegł, że istnieje ryzyko dużej operacji wojskowej Rosji przeciwko Ukrainie. – Pojawia się wiele sygnałów, które sugerują, że Rosja planuje pełen atak na Ukrainę. Obserwujemy wzmacnianie sił ulokowanych przy granicy z Ukrainą. Żadne siły nie zostały wycofane, jak twierdzi Rosja, natomiast wojsk cały czas przybywa. Docierają do nas także sygnały, że Rosja przygotowuje pretekst, aby móc przeprowadzić atak – powiedział Stoltenberg. Zaznaczył jednak, że nie jest jeszcze za późno, aby Rosja odeszła od zamiaru zaatakowania Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP/TVN24/oprac. AK