Biden wzywa Trumpa po zamieszkach w Kongresie. "Trwa atak na demokrację"

Trwa bezprecedensowy atak na demokrację. To musi się skończyć - oświadczył w środę prezydent elekt Joe Biden, po wtargnięciu zwolenników Donalda Trumpa do budynku Kapitolu. Demonstranci przerwali obrady Kongresu, który miał potwierdzić wynik listopadowych wyborów prezydenckich. Trump konsekwentnie nie uznaje elekcji Bidena.

Joe Biden wydał mocne oświadczenie po zamieszkach, które wszczęli pod budynkiem Kapitolu popierający Donalda Trumpa demonstranci. Nieuznający elekcji Bidena wtargnęli do budynku Kapitolu, przedzierając się przez kordon policji.

- Sceny chaosu na Kapitolu nie odzwierciedlają Ameryki i tym, kim jesteśmy. Wzywam Donalda Trumpa, aby bronił konstytucji, i aby zażądał końca oblężenia Kapitolu - oświadczył Joe Biden.

Joe Biden wzywa Donalda Trumpa po zamieszkach w Kongresie. "Jestem zaszokowany"

Biden mówił o ciemnym momencie demokracji. - Jestem zaszokowany, jestem smutny, że nasz kraj, nasz naród, który tak długo był latarnią światła i demokracji dla całego świata, stał się tak mroczny - powiedział prezydent elekt.

I przekonywał, że droga demokracji, jest "drogą szacunku, uczciwości, honoru i zobowiązania". - Mimo tego, co dzisiaj widzieliśmy, jestem pełen optymizmu. W tych strasznych wydarzeniach wszyscy Republikanie, wszyscy Demokraci, cały naród musi zdawać sobie sprawę, że musimy wystąpić wspólnie. To są Stany Zjednoczone Ameryki. Prezydencie Trump, zajmij swoje miejsce - zaapelował do urzędującego prezydenta. Trumpowi kadencja kończy się 20 stycznia.

Posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych, który zebrał się, aby zatwierdzić wyborczą wygraną Joe Bidena, zostało przerwane. Niektórzy sympatycy prezydenta Donalda Trumpa, którzy wtargnęli do budynku, byli uzbrojeni. Fox News i CNN podały, że doszło do postrzelenia jednej osoby, kobieta jest w stanie krytycznym.

Donald Trump zareagował lakonicznie na wieści o zamieszkach na Kapitolu. Wezwał demonstrujących na Kapitolu do pokojowego rozejścia się i nieużywania broni. Zdecydował też o wysłaniu oddziałów Gwardii Narodowej. Podobną decyzję podjął gubernator Wirginii.

AP: Demokraci biorą Georgię i mają większość w Senacie

W środę wieczorem czasu polskiego agencja AP podała też, że w wyborczej dogrywce w stanie Georgia oba mandaty senatorskie wygrali kandydaci demokratów. To oznacza, że demokraci przejmą też władzę w izbie wyższej parlamentu. Według wyników z 98 proc. komisji, pewny mandatu może być reprezentujący Demokratów Raphael Warnock, senatorem zostanie także drugi reprezentant tej partii, Jon Ossoff.

