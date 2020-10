USA: Senat zatwierdził Amy Coney Barrett na sędzię SN

Zgodnie z oczekiwaniami głosowanie przebiegło niemal idealnie wzdłuż partyjnych podziałów. Republikanom zależało na szybkim przeprowadzeniu procedury nominacji; Demokraci uważali, że należy z nią się wstrzymać do poznania wyborczego rezultatu. Zaprzysiężenie Barrett zaplanowano w Białym Domu na krótko po senackim głosowaniu.

Barret zastąpi Ruth Bader Ginsburg

Barrett zostanie piątą kobietą w historii, która zasiądzie w Sądzie Najwyższym i drugą o poglądach konserwatywnych. W SN zastąpi zmarłą we wrześniu ikonę liberalnego sądownictwa Ruth Bader Ginsburg. To trzecia nominacja do SN prezydenta USA Donalda Trumpa. Poprzedni to Neil Gorsuch oraz Brett Kavanaugh.

RadioZET.pl/PAP