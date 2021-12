USA mogą wysłać więcej żołnierzy do Europy. Biden odpowiada Putinowi

Biały Dom twardo odpowiada w sprawie ewentualnej eskalacji konfliktu na Ukrainie. - Moskwa powinna spodziewać się wzmocnienia wschodniej flanki NATO - oznajmił w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel administracji prezydenta USA Joe Bidena. We wtorek gospodarz Białego Domu będzie rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem.

Rosja w ostatnich tygodniach znacznie zwiększyła liczbę żołnierzy i sprzętu przy granicy z Ukrainą. Chodzi o ponad 90 tys. członków personelu, szpitale polowe czy ruchy wojsk lądowych. Zaniepokojenie tą sytuacją wyraziły praktycznie wszystkie państwa NATO.

- Po 2014 roku mieliśmy Europejską Inicjatywę Odstraszania, która zakładała zwiększone rozmieszczenie rotacyjnych wojsk na terytorium państw sojuszniczych wschodniej flanki NATO. (...) Można się spodziewać, że w przypadku inwazji, byłaby potrzeba zwiększenia pewności i poczucia bezpieczeństwa naszych sojuszników w NATO i Stany Zjednoczone byłyby gotowe to zrobić - oświadczył przedstawiciel administracji Joe Bidena podczas briefingu prasowego przed wtorkową rozmową online prezydentów USA i Rosji.

Biały Dom reaguje na eskalację na Ukrainie. USA mają jasne stanowisko

Podobną opinię wyraziła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, która podczas późniejszej konferencji prasowej stwierdziła, że wzmocnienie wschodniej flanki byłoby "naturalną konsekwencją" eskalacji. Wysoki rangą urzędnik amerykański nie chciał zdradzać konkretów ewentualnej odpowiedzi USA na potencjalną inwazję, lecz zasugerował, że USA wesprą Ukrainę nowymi dostawami broni. Jednocześnie zaznaczył, że celem USA nie jest zaangażowanie militarne w ewentualny konflikt.

- Nie mamy zamiaru znaleźć się w sytuacji, w której nasze kontrdziałania skupią się na bezpośrednim użyciu amerykańskiej siły wojskowej, zamiast połączonego wsparcia dla ukraińskiej armii, silnych sankcji gospodarczych oraz znacznego zwiększenia wsparcia i zdolności dla naszych sojuszników z NATO - oznajmił ważny przedstawiciel administracji.

Dodał, że wtorkową rozmowę Bidena i Putina poprzedzi seria konsultacji prezydenta Bidena z przywódcami państw sojuszniczych. Szef dyplomacji Antony Blinken ma również odbyć rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sam Biden ma rozmawiać z Zełenskim po rozmowie z Putinem. Biały Dom zapowiedział, że USA nie zaakceptują żadnych "czerwonych linii", o których mówił Putin w ostatnich tygodniach, żądając prawnie wiążącej obietnicy wykluczenia Ukrainy z członkostwa w NATO w przyszłości i szerszych gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji.

- Stany Zjednoczone konsekwentnie popierały zasadę, że każde państwo ma prawo do swoich decyzji na temat swojego bezpieczeństwa (...). To jest polityka USA dziś i pozostanie w przyszłości - zapewnił urzędnik administracji prezydenta Bidena, zapytany o żądania Rosji, by wykluczyć możliwość członkostwa Ukrainy w NATO.

Dodał jednak, że USA "wspierają dyskusje między NATO i Rosją dotyczące problemów niepokojących obie strony, zarówno rosyjskie obawy dotyczące działalności NATO, jak i obawy NATO i Ameryki dotyczące działalności Rosji". - Jednocześnie nie sądzimy, by rozmowy na temat "czerwonych linii" były pomocne, a prezydent (Biden - red.) sam mówił, że nie będziemy działać zgodnie z logiką akceptowania czyichkolwiek czerwonych linii - zaznaczył urzędnik.

Biden będzie rozmawiał z Putinem

Administracja potwierdziła wcześniejsze informacje podawane w prasie, że rozmieszczenie wojsk rosyjskich wokół Ukrainy sugeruje plany inwazji, choć przedstawiciel Białego Domu stwierdził, że nie wiadomo, czy na Kremlu podjęta została decyzja o ataku.

- Z naszej perspektywy plany wyglądają jasno. Ruchy wojsk obejmowały dodanie nowych batalionowych grup taktycznych wokół Ukrainy, w wielu różnych miejscach wokół tych granic. Widzieliśmy ruch dodatkowych zdolności i sił w kierunku Ukrainy i te ruchy są zgodne z planowaniem wojskowej eskalacji - powiedział przedstawiciel władz USA.

Biały Dom przekazał, że poza kwestia napięć wokół Ukrainy tematami rozmów Bidena i Putina będą też kwestie cyberbezpieczeństwa, zbrojeń, a także irańskiego programu jądrowego. Według Kremla wideorozmowa między przywódcami ma odbyć się o godz. 16 czasu polskiego. Biały Dom - jak dotąd - nie ujawnił organizacyjnych szczegółów rozmowy.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński