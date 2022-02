USA proponowały ewakuację Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odmówił

Stany Zjednoczone są gotowe do ewakuacji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Kijowa, ale ten jak dotąd odmawiał - podał w piątek dziennik "The Washington Post". Według USA obalenie Zełenskiego jest głównym celem rosyjskiej inwazji.

Kijów znajduje się pod ciężkim ostrzałem. Rosyjskie wojska regularnie atakują stolicę Ukrainy. USA zaproponowało ewakuację prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dziennik "The Washington Post" powołuje się w tej sprawie na źródła w amerykańskiej i ukraińskiej administracji, choć nie podaje szczegółów tego, w jaki sposób USA mogłyby pomóc prezydentowi. Zaznacza jednak, że w ostatnich dniach przedstawiciele Waszyngtonu rozmawiali z Zełenskim na temat "szeregu spraw związanych z bezpieczeństwem, w tym najbezpieczniejszych miejscach do usytuowania się, by zapewnić kontynuację ukraińskiego rządu".

W piątek plotki o rzekomym opuszczeniu stolicy przez prezydenta rozsiewały rosyjskie media, na co Zełenski odpowiedział zamieszczonym w serwisie Telegram filmem wideo, w którym stojąc przed budynkiem administracji przy ul. Bankowej, mówi: - Jesteśmy tutaj, jesteśmy w Kijowie, bronimy Ukrainy. I tak będzie dalej. Chwała naszym obrońcom. Chwała naszym obrończyniom.

USA proponuje ewakuację Zełenskiego. Ciężkie walki w Kijowie

Według "The Washington Post", amerykańskie osobistości oficjalne przez tygodnie ostrzegały ukraińskiego przywódcę o możliwości zamachu przeciwko niemu. W styczniu podczas wizyty w Kijowie dyrektor CIA Bill Burns miał mu poradzić, by poważnie traktował swoje osobiste bezpieczeństwo.

Zarówno amerykańscy jak i ukraińscy oficjele oceniają, że jednym z głównych celów rosyjskiej inwazji jest usunięcie Zełenskiego i jego rządu i zastąpienie go rządem marionetkowym.

Według amerykańskich i brytyjskich informacji wywiadowczych Rosja jeszcze przed inwazją ulokowała w Kijowie oddział wojsk specjalnych, których zadaniem miałoby być zabicie lub pojmanie prezydenta. W piątek prezydent Rosji Władimir Putin zaapelował do ukraińskich wojskowych o obalenie przywódcy. - Wygląda na to, że łatwiej będzie nam się dogadać z wami niż z tą bandą narkomanów i neonazistów - powiedział w wystąpieniu telewizyjnym.

