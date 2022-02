USA wyślą kolejnych żołnierzy do Polski. Powodem napięcie wokół Ukrainy

Biały Dom zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 3 tys. żołnierzy z 82 Dywizji Przeciwdesantowej - podała agencja Reuters. Byłaby to kolejna taka decyzja w ostatnich tygodniach.

Rosja w każdym momencie może zdecydować się na nową inwazję na Ukrainę - podał w piątek Biały Dom. Według nieoficjalnych informacji do ataku może dojść w przyszłym tygodniu.

Według agencji Reuters administracja prezydenta USA Joe Bidena zdecydowała o wysłaniu do Polski kolejnych 3 tys. żołnierzy amerykańskich. Mają to być wojskowi z 82 Dywizji Przeciwdesantowej, z których pochodziła również wcześniejsza 3-tysięczna grupa żołnierzy wysłana do Polski w ostatnich tygodniach.

Dodatkowy żołnierze USA w Polsce

Ministerstwo obrony Stanów Zjednoczonych, cytowane przez agencje AP, AFP, dpa i APA, potwierdziło w piątek, że USA wyślą do Polski w nadchodzących dniach dodatkowe 3 tys. żołnierzy.

Wcześniej o sprawie napisała agencja Reutera, powołując się na cztery źródła zaznajomione ze sprawą. Według Reutersa oczekuje się, że dodatkowy kontyngent amerykańskich żołnierzy przybędzie do Polski w przyszłym tygodniu i ma to być kolejne znaczące wzmocnienie wschodniej fanki NATO.

Do Polski przybywały w ostatnich dniach kolejne transporty z żołnierzami i sprzętem 82. Dywizji Powietrznodesantowej, z której 1700 osób Pentagon skierował wcześniej do Polski dla wzmocnienia wschodnich obrzeży NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. Łącznie Stany Zjednoczone postawiły dotychczas w stan podwyższonej gotowości do przerzutu do Europy 8,5 tys. żołnierzy.

RadioZET.pl/Reuters