USA wyślą kolejnych żołnierzy do Polski. Powodem napięcie wokół Ukrainy

Biały Dom zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 3 tys. żołnierzy z 82 Dywizji Przeciwdesantowej - podała agencja Reuters. Byłaby to kolejna taka decyzja w ostatnich tygodniach.

Rosja w każdym momencie może zdecydować się na nową inwazję na Ukrainę - podał w piątek Biały Dom. Według nieoficjalnych informacji do ataku może dojść w przyszłym tygodniu.

Według agencji Reuters administracja prezydenta USA Joe Bidena zdecydowała o wysłaniu do Polski kolejnych 3 tys. żołnierzy amerykańskich. Mają to być wojskowi z 82 Dywizji Przeciwdesantowej, z których pochodziła również wcześniejsza 3-tysięczna grupa żołnierzy wysłana do Polski w ostatnich tygodniach.

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl/Reuters