Dzisiejsze zarzuty wobec Marty Lempart stanowią nieodłączną część ograniczania przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu USA, odnosząc się do zarzutów postawionych przez prokuraturę liderce Strajku Kobiet. Dodał, że Stany Zjednoczone mają też "szersze obawy" w kontekście podatku, który polski rząd chce narzucić na niezależne media.

Podatek, który rząd chce nałożyć na niezależne media pod przykrywką walki z COVID-19, wstrząsnął całym krajem. W środę ogólnopolskie media nie publikowały nowych treści, nie emitowały programów, audycji ani nie przekazywały wiadomości. Stacje telewizyjne wyświetlały czarne plansze z napisem: "Tu miał być Twój ulubiony program". Radiostacje nadawały zapętlone komunikaty o tej samej treści. Wszystko po to, by pokazać, jak Polska będzie wyglądać z jedyną funkcjonującą, prorządową telewizją publiczną. Strajk opisały media międzynarodowe – m.in. Washington Post, The Guardian i BBC.

Głos na ten temat zabrały teraz Stany Zjednoczone. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, pytany o planowany przez rząd Morawieckiego podatek dla niezależnych mediów stwierdził, że Departament Stanu ma wątpliwości ws. tej daniny medialnej.

USA zabierają głos ws. podatku dla mediów i zarzutów dla Marty Lempart. "Obserwujemy sytuację, mamy wątpliwości"

Angażujemy się we wspieranie rozwoju różnorodności niezależnych głosów i opinii mediów, które naszym zdaniem są kluczowe dla dobrze funkcjonujących demokracji – powiedział Ned Price. Odpowiadając z kolei na inne pytanie podkreślił, że "Stany Zjednoczone są świadome zarzutów wobec Marty Lempart". - Obserwujemy sytuację bardzo uważnie. Promowanie, popieranie i obrona wolności słowa, prawa do pokojowego protestu i niezawisłości sądów mają kluczowe znaczenie dla każdej demokracji – odparł Price.

Cóż […] jesteśmy świadomi zarzutów stawianych Marcie Lempart. Bardzo uważnie obserwujemy sytuację. Promowanie, popieranie i obrona wolności słowa, prawa do pokojowego protestu i niezawisłości sądów mają kluczowe znaczenie dla każdej demokracji. Polska jest cenionym sojusznikiem NATO, z którym regularnie konsultujemy się w wielu kwestiach. Zależy nam na umacnianiu naszego partnerstwa z Polską i zwiększaniu zaangażowania administracji we wspieranie instytucji demokratycznych, praw człowieka i praworządności Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA

Przypomnijmy, że liderka Strajku Kobiet w środę usłyszała zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Aktywistce grozi 8 lat więzienia. O szykanach wobec Marty Lempart napisały również zagraniczne media, m.in. Washington Post i France24.com.

Oczywiście sądzę, że zarzuty stanowią nieodłączną część ograniczania przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Mamy więc szersze obawy, w tym proponowany podatek dla mediów, który niedawno został ujawniony. […] Jesteśmy zaangażowani we wspieranie różnorodności niezależnych głosów i opinii mediów, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie dla dobrze funkcjonujących demokracji Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA

Rzecznik podkreślił jednocześnie, że Polska jest cennym sojusznikiem USA w NATO, a Waszyngton pragnie wzmacniać to partnerstwo. - Polska jest cennym sojusznikiem NATO, z którym konsultujemy się regularnie w różnych sprawach i jesteśmy zwolennikami wzmacniania naszego partnerstwa z Polską i postępu we wspieraniu przez naszą administrację rozwoju instytucji demokratycznych, praw człowieka oraz rządów prawa - zaznaczył Price.

RadioZET.pl/PAP/Washington Post/polishnews.co.uk/france24.com