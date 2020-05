"Kiedy otworzą sprawę ‘Psycho Joe’ na Florydzie? Czy uciekł już przed odpowiedzialnością za morderstwo? Dlaczego tak szybko i po cichu opuścił Kongres? Czy to nie oczywiste?" - napisał niedawno na Twitterze Donald Trump. Chodzi o sprawę sprzed 20 lat i śmierć asystentki Joe Scarborough, dziennikarza i byłego kongresmena z Florydy, a prywatnie męża Miki Brzezinski.

Prezydent uwierzył jednak w teorie spiskowe, które już dawno temu zostały obalone przez śledczych. Według oficjalnych ustaleń, Lori Klasutis zmarła na zakrzep krwi w mózgu, a śledztwo wykluczyło udział osób trzecich. Poza tym, Scarborough przebywa wówczas w Waszyngtonie, a nie w swoim stanie, gdzie znaleziono ciało jego współpracowniczki.

Mika Brzezinski - córka b. doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera, Zbigniewa Brzezińskiego - w zdecydowany i emocjonalny sposób zareagowała na sugestie Trumpa. Podczas programu na żywo w stacji MSNBC, zarzuciła prezydentowi, że mści się na jej mężu, bo ten skrytykował go za nieumiejętną walkę z koronawirusem.

To jest chore. Donald, jesteś chorym, obrzydliwym człowiekiem. Zmuszać rodzinę tej kobiety, by znów przez to wszystko przechodziła, zmuszać do tego jej męża... Jesteś wściekły na Joe tylko dlatego, że dziś po raz kolejny cię wypunktował? Że mówi prawdę o tym, że nie radzisz sobie z pandemią? Że nie jesteś w stanie wykazać empatii i nie wiesz, jak poradzić sobie z tą katastrofą i tylko pogarszasz sprawę?