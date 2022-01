Jesteśmy na bitwie o duszę Ameryki i ją wygramy. Nie pozwolę nikomu, by ponownie przyłożył sztylet do gardła demokracji - oświadczył prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w Kongresie w rocznicę ataku na Kapitol. Podburzał do nich ustępujący prezydent Donald Trump. Były prezydent zapowiedział, że odniesie się do sprawy na wiecu wyborczym w przyszłym tygodniu.