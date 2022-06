Ukraina i Mołdawia o krok od UE. "Historyczna decyzja" Rady Europejskiej

Ukraina i Mołdawia otrzymały status państw kandydujących do Unii Europejskiej – ogłosił w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. "Dziś jest dobry dzień dla Europy. Potwierdza to historyczna decyzja liderów państw członkowskich" – napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

W czwartek po południu w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt przywódców UE, określany przez unijnych dyplomatów jako "historyczny" i "geopolityczny". Jednym z głównych tematów rozmów było przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.

Oficjalnie: Ukraina i Mołdawia krajami kandydującymi do UE

"Rada Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. To historyczny moment" – poinformował w czwartek na Twitterze szef RE Charles Michel. Następnie pogratulował przywódcom i obywatelom obu państw. "Nasza przyszłość jest wspólna" – podsumował.

Sprawę skomentowała też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Dziś jest dobry dzień dla Europy. Gratulacje dla prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego, prezydent (Mołdawii Mai) Sandu i premiera (Gruzji Iraklego) Garibaszwilego. Wasze kraje są częścią naszej europejskiej rodziny. Potwierdza to dzisiejsza historyczna decyzja przywódców" – oceniła.

Dodała, że ta decyzja "wzmacnia nas wszystkich". "Wzmacnia Ukrainę, Mołdawię i Gruzję w obliczu rosyjskiego imperializmu i wzmacnia UE, ponieważ po raz kolejny pokazuje światu, że jesteśmy zjednoczeni i silni w obliczu zewnętrznych zagrożeń" – podkreśliła.

"To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność trwa!" – napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, komentując fakt, że Ukraina uzyskała status kandydata do UE.

– Polska będzie wspierać starania Ukrainy w jak najszybszym uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej – powiedział w rozmowie z PAP w czwartek Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś. – Poza oczywistym znaczeniem politycznym tej historycznej decyzji, Ukraina uzyskuje wymierne korzyści gospodarcze. Jak chociażby dostęp do przedakcesyjnych instrumentów finansowych. W tej chwili jest to instrument pomocy przedakcesyjnej na lata 2021-2027. Podobnie jak w przypadku innych państw kandydujących do Unii Europejskiej oczekujemy, że Komisja przygotuje plan gospodarczy i inwestycyjny dla Ukrainy, wspierający kluczowe reformy sektora transportu, klimatu i energii – wyjaśnił.

Gruzja z europejską perspektywą

Unijni przywódcy zgromadzeni na szczycie w Brukseli uznali europejską perspektywę Gruzji i są "gotowi przyznać jej status kandydata po zajęciu się (przez ten kraj) priorytetowymi zagadnieniami". "Gratulacje dla narodu gruzińskiego. To historyczny moment w stosunkach UE-Gruzja: przyszłość Gruzji leży w Unii Europejskiej" – napisał Charles Michel.

– Przyjęcie Gruzji do Unii Europejskiej będzie w interesie Wspólnoty – powiedział premier Łotwy Arturs Kriszjanis Karinsz, wchodząc w czwartek na szczyt UE w Brukseli.

RadioZET.pl/PAP