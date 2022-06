Ukraina i Mołdawia w UE? Komisja Europejska wydała opinię

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. W czwartek wizytę do Kijowa złożyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Poparli oni natychmiastowe nadanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE.

Ukraina i Mołdawia ze statusem kandydata do członkostwa w UE

Szefowa KE Ursula von der Leyen informując w piątek o pozytywnej opinii KE ws. przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE, mówiła, że kraj ten podąża w kierunku pełnej demokracji i mimo wojny ''radzi sobie w zakresie administracji publicznej''.

– Gospodarkę oceniamy oczywiście przed momentem rozpoczęcia wojny. I wtedy wskaźniki były wspaniałe, więc to dobrze rokuje na przyszłość. [...] Ukraina zasługuje na perspektywę unijną i powinna zostać powitana jako kraj starający się o członkostwo, choć wiemy, że jeszcze dużo trzeba zrobić – dodała.

– Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że kraj ten ma solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości. Mołdawska polityka makroekonomiczna była prowadzona racjonalnie i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale kluczowe reformy gospodarcze nadal nie zostały podjęte. Kraj ten stworzył solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE – powiedziała von der Leyen.

– Na tej podstawie KE zaleca, aby Mołdawii dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata przy założeniu, że w wielu obszarach zostaną podjęte kroki – dodała.

Unia Europejska. Gruzja bez statusu kandydata

Komisja Europejska zaleciła w piątek przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do UE. – Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy kraj ten rozwiąże kilka priorytetowych kwestii – poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

– Komisja Europejska ocenia, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy w kraju. Osiągnęła dobry stopień stabilności makroekonomicznej i ma solidne osiągnięcia w zakresie polityki gospodarczej i sprzyjające otoczenie biznesowe, ale potrzebne są dalsze reformy, aby poprawić funkcjonowanie jej gospodarki rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE – wyjaśniła von der Leyen.

RadioZET.pl/PAP