Ukraina deklaruje pokojowe odzyskanie Krymu. "Nie możemy stracić ani jednego dnia"

„Dlaczego dopiero teraz?” – pytali ukraińscy dziennikarze administracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Po upływie ponad sześciu lat od rozpoczęcia aneksji Krymu, władze w Kijowie zorganizowały dyplomatyczny szczyt w tej sprawie. Platforma Krymska ma być łącznikiem pomiędzy władzami w Kijowie a Zachodem w temacie półwyspu, który włączono w skład Rosji w 2014 roku po kwestionowanym referendum.

- Niestety, do tej pory nie odzyskaliśmy Krymu. Okupacja trwa od 2741 dni. Nie możemy już stracić ani jednego dnia i musimy rozpocząć proces jego odzyskania – podkreślił prezydent Ukrainy. Dodał również: - Jesteśmy świadomi, że samotnie Ukraina nigdy nie zdoła przywrócić Krymu. Zełeński dodał, że władze w Kijowie „potrzebują prawdziwego wsparcia na międzynarodowym szczeblu w tej sprawie”. W poniedziałkowym szczycie udział wzięły delegacje z 44 państw, głównie europejskich. Jednak w mniejszości na poziomie prezydentów i premierów. Niemcy wysłały ministra gospodarki (na szczyt nie została kanclerz Angela Merkel, która w niedzielę była w Kijowie), Francja szefa dyplomacji, Wielka Brytania ministra obrony, a Stany Zjednoczone sekretarza ds. energii.

Krym "więzieniem" bez rosyjskiego paszportu

- Polacy rozumieją wasze emocje i możecie liczyć na nasze wsparcie – zapewnił prezydent Andrzej Duda, przemawiając na szczycie. Dodał, że „nikt z nas nie będzie obojętny wobec niszczenia integralności terytorialnej Ukrainy, nie będziemy też obojętnie obserwować wielkich ludzkich tragedii, jakie dzieją się na Krymie”. Wymienił przymusowe wcielanie do rosyjskiego wojska, prześladowanie przeciwników Kremla i brak edukacji dla Tatarów Krymskich. Również w poniedziałek Duda i Zełeński opublikowali we francuskim dzienniku „Le Figaro” list, w którym jednoznacznie sprzeciwili się dalszej okupacji Krymu i uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, łączącym wybrzeża Rosji i Niemiec.

Ukraińskie władze szacują, że okupacja Krymu kosztowała ich do tej pory 100 mld dolarów. Trudne do określenia są krzywdy, które przez ostatnie 6 lat doświadczyli mieszkańcy Krymu, niezgadzający się na aneksję (Rosjanie stanowią około 60 proc. populacji półwyspu).

Maria Tomak z Inicjatywy Medialnej na rzecz Praw Człowieka szacowała, że za kratkami przebywa około 110 krymskich więźniów politycznych. Wśród nich przedstawiciele Tatarów Krymskich – tradycyjnej mniejszości zamieszkującej półwysep. Od momentu aneksji nie mogą uczyć się swojego języka i kultywować swoich tradycji. – Głównie są to bezpodstawne zarzuty. Tatarzy są zamykani za posiadanie na przykład książek po arabsku – tłumaczy Tomak w rozmowie z serwisem RadioZET.pl. Szczególnie trudna jest sytuacja wielodzietnych rodzin, których ojciec trafia za kratki.

Mieszkańcy Krymu są zmuszani do odbioru rosyjskiego paszportu. – Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz opuścić rodzinnych stron, iść do szpitala, zdobyć pracy i załatwić czegokolwiek. Albo czeka Cię deportacja, jeśli wciąż masz ukraiński paszport i się go nie zrzekniesz w ciągu 3 miesięcy – tłumaczy Tomak. Tłumaczy, że znane są przypadki, kiedy wcielani siłą do rosyjskiej armii mężczyźni z ukraińskimi paszportami są wysyłani do Syrii, aby wspierać wojska Baszara el-Asada. - Niektórzy stamtąd nie wracają żywi – dodała.

Kreml zamienia Krym w wielki poligon

Na Krymie nie działają niezależne media. Kreml utrzymuje półwysep w blokadzie informacyjnej. Jednocześnie rosyjskie władze rozbudowują militarny potencjał anektowanego terytorium, również na terenach wiejskich. Sewastopol i inne krymskie miasta są siedzibą Floty Czarnomorskiej, którą Moskwa stara się utrzymać przewagę militarną na Morzu Czarnym. Andrij Klymenko, kierownik Instytutu Studiów Strategicznych Morza Czarnego, wskazywał, że na Krymie przebywa 100 tys. rosyjskich wojskowych wraz z rodzinami.

- To więcej, niż liczba amerykańskich żołnierzy w całej Japonii – komentował w rozmowie z serwisem RadioZET.pl. Po chwili dodał: - Mamy sygnały, że Rosja umieszcza na Krymie bardzo znaczącą liczbę pocisków manewrujących, które mogą dosięgnąć Londyn i Madryt. Zdaniem Klymenko Rosja w każdej chwili może doprowadzić do eskalacji wojskowej. Jako przykład podaje kwiecień tego roku, kiedy Kreml zgromadził przy granicach z Ukrainą i na Krymie zwiększone siły militarne. Oficjalnie z powodu ćwiczeń. Rosja wycofała dodatkowych żołnierzy dopiero po kilku tygodniach i rozmowach z zachodnimi przywódcami.

Poniedziałkowy szczyt, który zorganizowano na dzień przed 30. rocznicą ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości, zakończył się wspólną deklaracją. Ukraina liczy, że Platforma Krymska rozpocznie proces pokojowego odzyskania półwyspu przez władze w Kijowie. Kreml wydaje się tym niewzruszony. Tuż przed szczytem Rosja wpisała na listę osób objętych sankcjami szefa ukraińskiej dyplomacji Dymytro Kulebę. Zaledwie kilka dni temu wcześniej Władimir Putin spotkał się w ciepłej atmosferze z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Zachód stawia na status quo w sprawie Krymu, pomimo wysiłków ukraińskich władz.

