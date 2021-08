Polska jest zobowiązana do dostarczenia żywności, wody i ubrań koczującym na granicy polsko-białoruskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązuje także Polskę do udzielenia tym osobom tymczasowego schronienia, jeśli to możliwe. Dodatkowo Trybunał zobowiązał polskie władze do zapewnienia koczującym na granicy opieki medycznej.

Te środki tymczasowe, nałożone przez Trybunał, nie oznaczają, że Polska jest zobowiązana te osoby wpuścić na swoje terytorium. Podobne środki ETPCz nałożył na Łotwę.

Polska jest zobowiązana do dostarczenia żywności i wody koczującym na granicy

W Usnarzu Górnym k. Krynek (Podlaskie), na granicy po stronie białoruskiej, od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja. Według ostatnich informacji podawanych przez SG, grupa koczujących liczy 24 osoby.

Przedstawiciele Fundacji Ocalenie, w tym tłumaczka, kontaktują się z imigrantami za pomocą megafonu, przez lornetki obserwują odpowiedzi. Czasami grupa imigrantów komunikuje się poprzez napisy na kartonach podnoszonych do góry, by były widoczne z odległości kilkuset metrów.

Obcokrajowcy przekazali w środę informację, że 25 osób spośród nich jest przeziębionych, a część zgłasza poważniejsze dolegliwości zdrowotne. Jak wynika z ustaleń wolontariuszy, najpoważniejszy jest stan ok. 50-letniej kobiety, która jest w grupie wraz z dwoma nastoletnimi córkami. Imigranci twierdzą też, że nie dostali od strony białoruskiej leków. Poinformowali też, że od wtorku nie dostają jedzenia.

RadioZET.pl