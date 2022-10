Szefowa KE mówi o sabotażu Nord Stream. "Musimy przygotować się na zakłócenia"

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała w Parlamencie Europejskim dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury energetycznej w UE. - W ten sposób wszystkie państwa europejskie mogą przyspieszyć niezbędne inwestycje - powiedziała Ursula von der Leyen.

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream nazwała "aktem sabotażu". - Rurociągi i kable podwodne łączą obywateli i firmy europejskie ze światem. Są liniami życia danych i energii. Lepsza ochrona tej infrastruktury krytycznej leży w interesie wszystkich Europejczyków - zaznaczyła.

Ursula von der Leyen mówi o sabotażu na Nord Stream

- Musimy przeprowadzić stress testy naszej infrastruktury. Musimy zidentyfikować słabe punkty i przygotować naszą reakcję na nagłe zakłócenia. Będziemy współpracować z państwami członkowskimi, aby zapewnić skuteczne testy warunków skrajnych w sektorze energetycznym. W ślad za tym powinny pójść inne sektory wysokiego ryzyka, takie jak morska infrastruktura cyfrowa i elektroenergetyczna - dodała szefowa KE. Von der Leyen zapowiedziała też wzmocnienie współpracy z NATO i USA w tym zakresie.

Podkreśliła również konieczność stworzenia w Unii Europejskiej systemu wspólnych zakupów energii. Po raz kolejny przedstawiła też pomysły KE na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego oraz reformy całego rynku.

- UE jest gotowa do dyskusji o wprowadzeniu limitu na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej. Byłby to pierwszy krok na drodze do reformy strukturalnej rynku energii elektrycznej - mówiła w Parlamencie Europejskim.

