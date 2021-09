Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej. Odniosła się m.in. do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Von der Leyen: Działania białoruskiego reżimu na granicach UE to atak hybrydowy

– Działania białoruskiego reżimu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą to atak hybrydowy, który ma zdestabilizować Europę – stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej. Von der Leyen zarzuciła Białorusi, że celowo wypycha ludzi ku granicy Unii Europejskiej.

– Spójrzmy, co się dzieje na granicy z Białorusią. (Tamtejszy - red.) reżim wypycha ludzi ku granicy z Unią Europejską. Tego nie można tolerować. Szybka reakcja Europy pokazuje, że będziemy współpracować z Litwą, Polską i Łotwą (...). To jest atak hybrydowy, żeby zdestabilizować Europę. Nie będziemy tego tolerować – zapewniła szefowa KE.

"Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące"

Von der Leyen dużo miejsca w swym orędziu poświęciła też praworządności. – Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące i dbamy o to, by były wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii. Ochrona praworządności to nie tylko szlachetny cel, ale także ciężka praca – powiedziała.

Szefowa KE oświadczyła, że "gwarancją unijnych wartości jest nasz porządek prawny i wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE". – Wyroki te są wiążące. I dbamy o to, by były wykonywane. W każdym państwie członkowskim Unii. Ochrona praworządności to nie tylko szlachetny cel, ale także ciężka praca i nieustająca dążenie do poprawy – wskazała.

– Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa, niezależnie od tego, czy należy do większości, czy do mniejszości – dodała szefowa KE.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK