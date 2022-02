"Putin nigdy nie zmyje krwi Ukrainy z rąk". Sankcje na Rosję "największe w historii"

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w czwartek 24 lutego. Wczesnym rankiem Rosjanie zaatakowali terytorium naszych wschodnich sąsiadów. Choć działania militarne prowadzone są głównie na wschodzie Ukrainy, to eksplozje słyszane były też m.in. w Kijowie, a rosyjskie wojsko zajęło już elektrownię w Czarnobylu.

W reakcji na to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Ogłosił również, że Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Wielka Brytania nakłada na Rosję "największe sankcje w historii"

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w czwartek pakiet szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, które obejmują m.in. zamrożenie aktywów rosyjskich banków i zamknięcie dostępu do brytyjskich rynków finansowych. - To najszerszy pakiet w historii - powiedział, dodając, że dotyczy on ponad 100 rosyjskich osób i podmiotów gospodarczych.

W ramach sankcji m.in. zakazany zostanie eksport technologii do Rosji, rosyjskie linie lotnicze Aerofłot będą miały zakaz lądowania na lotniskach w Wielkiej Brytanii. Ogłoszone przez Johnsona kroki będą dotyczyć także Białorusi - to będzie reakcja na współpracę reżimów Putina i Łukaszenki i pomoc Białorusi w agresji na Ukrainę.

Johnson o Putinie: nigdy nie zmyje krwi Ukrainy ze swoich rąk

Johnson wypowiedział się także ostro o Władimirze Putinie. - Od początku był zdecydowany na agresję, niezależnie od zabiegów dyplomatycznych, bo jest splamionym krwią agresorem - stwierdził.

Putin zostanie potępiony w oczach świata i historii. Nigdy nie będzie w stanie zmyć krwi Ukrainy ze swoich rąk Boris Johnson

- Mimo że Wielka Brytania i nasi sojusznicy do ostatniej chwili próbowali wszelkich sposobów dyplomacji, muszę stwierdzić, że Putin zawsze był zdecydowany zaatakować swojego sąsiada, bez względu na to, co zrobimy. Teraz widzimy go tym, kim jest - splamionym krwią agresorem, który wierzy w imperialny podbój - mówił szef brytyjskiego rządu.

RadioZET.pl/PAP