Putin dostał anonimowy list. "Podobno się wściekł i zażądał nazwisk"

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Mimo zajęcia części miejscowości na wschodzie i południu kraju, Rosjanie nie osiągają celów, które sobie wyznaczyli: nie zdobyli Kijowa ani większości dużych ukraińskich miast (Charkowa, Lwowa czy Doniecka), nie obalili prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w dodatku zmagają się z silnym oporem Ukraińców i wyjątkowo niskim morale swoich żołnierzy.

Putin dostał list od generałów. Dowódcy krytykują decyzje dyktatora

Pojawiają się doniesienia, że nawet część kierownictwa armii nie akceptuje postawy Władimira Putina. Do prezydenta Rosji trafił bowiem anonimowy list, którego autorstwo przypisuje się grupie rosyjskich generałów. Mają oni krytykować decyzję dyktatora o rozpoczęciu "operacji specjalnej" oraz wzywać go do zatrzymania inwazji, by uniknąć większych strat.

Jak przekazał w rozmowie z kanałem Ukraina 24 ukraiński analityk wojskowy płk Ołeh Żdanow, Putin "podobno się wściekł i zażądał nazwisk tych generałów, którzy mają stać za anonimowym listem". - Na tyle, na ile się dowiedziałem, mogą teraz zostać podjęte wobec nich pewne represje, aby stłumić wszelkie niepokoje, także wśród podlegających im żołnierzy - powiedział.

Według moich poufnych źródeł w Sztabie Generalnym dojrzewa opinia o konieczności zaniechania operacji ofensywnej, aby utrzymać przynajmniej część sił lądowych w gotowości bojowej do rozwiązywania innych zadań i wyzwań stojących przed Rosją płk Ołeh Żdanow

W rosyjskim Sztabie Generalnym trwa ponoć "polowanie na czarownice", a zdaniem Żdanowa wspomniany list, a także inne niepowodzenia w działaniach militarnych w Ukrainie mogą doprowadzić Putina do podjęcia gwałtownych decyzji, łącznie z próbą użycia broni jądrowej. Zwrócił jednak uwagę, że mogłoby się to nie udać.

- Wiele doniesień wywiadowczych mówi o tym, że na Kremlu zaczyna się gra o tron. Rosyjskie media państwowe już zaczęły mówić, że nie potrzebują drugiego Afganistanu, a "denazyfikacja" to sprawa Ukrainy. [...] Putin może tego nie wiedzieć, bo prawie nie ogląda telewizji. Dlatego takie nastroje dają szansę, że jeśli Putin wyda polecenie, to nie zostanie ono wykonane - tłumaczył.

Gen. Stróżyk: nie wierzę w skuteczność takich listów

List generałów do Putina skomentował również środowy Gość Radia ZET gen. Jarosław Stróżyk. W rozmowie z Beatą Lubecką nazwał inicjatywę kremlowskich wojskowych "przejawem odwagi", jednocześnie wyraził sceptycyzm odnośnie jej ewentualnej skuteczności.

- Nie wierzę w żaden przewrót, nie wierzę w skuteczność takich listów. To system wzajemnych powiązań, który powoduje, że ludzie się boją i akceptują, a de facto w jakiś sposób lubią takiego przywódcę jak Putin - stwierdził były wiceszef wywiadu NATO.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl/Ukraina 24

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo