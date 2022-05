Putin ma asa w rękawie. W ten sposób chce zaszantażować świat

Władimir Putin wciąż ma asa w rękawie - ostrzegają eksperci. Rosyjski dyktator może skutecznie szantażować resztę świata blokadą morską na Morzu Czarnym, która uniemożliwia eksport zboża. W ten sposób chce doprowadzić do zniesienia sankcji gospodarczych i politycznych, jakie Zachód nałożył na Rosję po ataku na Ukrainę.

Władimir Putin nie może powiedzieć, że rosyjska inwazja na Ukrainę przebiega idealnie według jego planu. Rosjanie próbują przeprowadzić obecnie kolejną ofensywę w Donbasie, ale wciąż ponoszą ogromne straty, a nasi wschodni sąsiedzi stawiają opór teoretycznie liczniejszej armii przeciwnika.

W głowie rosyjskiego dyktatora pojawiają się kolejne pomysły, jak wyjść "z twarzą" z tej wojny i zaprezentować ją swoim obywatelom jako sukces. Zwłaszcza w obliczu sankcji gospodarczych i politycznych oraz grożącego Rosji kryzysu, przed którym ostrzegają nawet tamtejsi wojskowi.

Putin ma asa w rękawie. W ten sposób szantażuje świat

Putin ma konkretnego asa w rękawie. To blokada morskiego transportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Przypomnijmy, że tamtejsze porty są zablokowane od początku inwazji. W silosach znajduje się obecnie ok. 22 mln ton zbóż przeznaczonych na eksport. Towar zalega, gdyż rosyjska marynarka wojenna nie pozwala go wywieźć.

Przed dniem agresji (24.02) Ukraina eksportowała 4,5 mln ton produktów rolnych miesięcznie (75 proc. całości). Ukraińskie rolnictwo odpowiadało za 12 proc. światowej produkcji pszenicy, 15 proc. produkcji kukurydzy oraz połowę globalnej produkcji oleju słonecznikowego. 90 proc. z puli transportowano przez Morze Czarne.

Cytowany przez agencję Interfax wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko zażądał w imieniu Kremla zniesienia zachodnich sankcji. W zamian zaoferował odblokowane ukraińskich portów.

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba nazwał tę propozycję próbą szantażowania wspólnoty międzynarodowej. Podobnie uważają Amerykanie. - Nie wierzymy w puste obietnice Moskwy, a jedyny sposób w jaki Rosja może doprowadzić do zniesienia sankcji, to zaprzestanie agresji na Ukrainę - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Rosja odblokuje porty w Ukrainie? Negocjacje z udziałem Turcji

- Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - skomentowała z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jak jednak poinformował Reuters, w sprawę odblokowania ukraińskich portów zaangażowała się Turcja. "Planowany korytarz otworzy drogę dla ukraińskich produktów, które przez Turcję trafią do docelowych rynków. [...] Negocjacje wciąż trwają" - przekazało źródło agencji.

RadioZET.pl/PAP/Interfax

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo