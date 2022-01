Putin może spotkać się z Macronem. Gorący telefon na linii Paryż-Moskwa

Rosja utrzymuje przy granicy z Ukrainą ponad 100 tys. żołnierzy. Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ strona amerykańska ostrzegała, że Rosja może wysłać na Białoruś nawet do 30 tys. swoich żołnierzy do połowy lutego. Kreml zaprzeczył, że dąży do konfrontacji na Ukrainie.

W poniedziałek doszło do rozmów Władimira Putina i Emmanuela Macrona. "Kontynuowana wymiana poglądów dotyczyła sytuacji wokół Ukrainy i kwestii dotyczących zapewnienia Rosji długoterminowych, prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa" - przekazał Kreml w komunikacie cytowanym przez agencję AFP.

Gorąca linia Paryż-Moskwa. Putin i Macron mogą się spotkać twarzą w twarz

"Ta wymiana zdań jest następstwem rozmów prezydenta Francji z jego odpowiednikami z Rosji i Ukrainy w piątek, 28 stycznia i wpisuje się w tę samą logikę deeskalacji" - poinformował Pałac Elizejski. Macron i Putin zgodzili się pozostawać w kontakcie telefonicznym oraz zbadać możliwości osobistego spotkania - podała strona rosyjska.

Z kolei przedstawiciel służb prasowych Macrona przekazał, że przywódcy nie wykluczyli możliwości osobistego spotkania, ale nie ustalono jeszcze żadnej konkretnej daty.

Obaj prezydenci zgodzili się, że zamierzają kontynuować prowadzony w formacie normandzkim (Rosja, Ukraina, Francja, Niemcy) dialog na rzecz realizacji porozumień mińskich dotyczących konfliktu w Donbasie. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w Paryżu 26 stycznia, kolejne zaplanowane jest na luty w Berlinie.

RadioZET.pl/PAP