Putin znów grozi Zachodowi. "Odpowiedź będzie błyskawiczna"

Jeśli ktoś chce z zewnątrz interweniować z powodu sytuacji w Ukrainie i stwarza niedopuszczalne zagrożenie strategiczne dla Rosji, to odpowiedź będzie błyskawiczna - oświadczył w środę Władimir Putin. Rosyjski przywódca przemawiał przed radą miejską w Sankt Petersburgu.

Od 63 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Kreml oficjalnie działania wojenne nazywa "operacją specjalną". W odpowiedzi na rozpoczęcie wojny od dwóch miesięcy zaostrzane są sankcje wobec Rosji, które coraz mocniej uderzają w zwykłych obywateli.

Władimir Putin, przemawiając w środę przed radą miejską w Sankt Petersburgu, twierdził, że "nie powiódł się plan Zachodu uduszenia Rosjan ekonomicznie". - Wszystkie cele związane z operacją w Ukrainie zostaną zrealizowane - grzmiał rosyjski przywódca.

Putin grozi "odwetem" za pomoc Zachodu dla Ukrainy

Putin twierdził, że zainicjowana przez Rosję tzw. operacja specjalna "zagwarantuje bezpieczeństwo ludziom w Donbasie i na Krymie". Dodał, że każdy kraj próbujący ingerować w konflikt spotka się z „szybkim” odwetem. - Jeśli ktoś chce z zewnątrz interweniować z powodu sytuacji w Ukrainie i stwarza niedopuszczalne zagrożenie strategiczne dla Rosji, to odpowiedź będzie błyskawiczna - oświadczył.

We wtorek Gazprom wstrzymał dostawę gazu do Polski i Bułgarii. Kreml oświadczył, że te państwa nie uregulowały płatności za surowiec w rublach, jak domagały się rosyjskie władze. W odpowiedzi Komisja Europejska zapowiedziała opracowania planu na wypadek wstrzymania dostaw energetycznych z Rosji do pozostałych państw Unii.

RadioZET.pl/PAP

