Rząd Włoch poda się do dymisji – przekazała kancelaria premiera Giuseppe Conte. Komunikat przekazały już włoskie i światowe media.

Wynika z niego, że po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów Conte uda się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z szefem państwa, prezydentem Sergio Mattarellą. Na jego ręce złoży dymisję.

Włochy. Premier poda się do dymisji. Powstanie rząd ocalenia narodowego?

Komentatorzy dopatrują się dymisji rządu w braku porozumienia w koalicji. Zdaniem części komentatorów i polityków obecni koalicjanci, czyli Partia Demokratyczna i Ruch Pięciu Gwiazd, podejmą próbę utworzenia trzeciego już rządu z premierem Conte na czele.

Przy braku porozumienia niewykluczony jest wariant z "rządem ocalenia narodowego", działającym przede wszystkim na rzecz powstrzymania ciężkiego kryzysu na tle pandemii koronawirusa. Włochy są najmocniej dotkniętym w Europie państwem (ponad 85 tys. ofiar Covid-19, zakażenie potwierdzono u 2,4 mln osób).

Spróbują sformować rząd w starym rozdaniu? Partia Salviniego chce przyspieszonych wyborów

Część poparcia rząd Contego utracił w Senacie. Doszło do tego wskutek sporu z formacją byłego premiera Matteo Renziego (Italia Viva) o rozdział środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Osłabiony rząd otrzymał co prawda wotum zaufania w obu izbach parlamentu, ale wynik w Senacie dowiódł, że Rada Ministrów może istnieć, ale nie może rządzić, bo prawie zawsze będzie brakować jej poparcia. Ruch Pięciu Gwiazd oświadczył, że przejście do trzeciego rządu Contego jest "nieuchronne" i jest jedyną możliwością, by rozwiązać ten, jak podkreślono w komunikacie, "haniebny kryzys".

Lider Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti napisał na Twitterze, że jego ugrupowanie będzie u boku Contego działać na rzecz "nowego, wyraźnie proeuropejskiego rządu, mającego szerokie poparcie w parlamencie, gwarantując wiarygodność i stabilność po to, aby móc stawić czoła wielkim wyzwaniom, jakie stoją przed Włochami". Politycy centroprawicowej opozycji, Matteo Salvini z Ligi i Giorgia Meloni z partii Bracia Włosi, powtórzyli, że jedynym wyjściem z obecnej sytuacji są przyspieszone wybory.

RadioZET.pl/PAP