Biden wysyła wojsko do Polski. Teraz tłumaczy: mówiłem Putinowi od początku

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że jego decyzja o wysłaniu dodatkowych wojsk do Polski, Niemiec i Rumunii jest całkowicie zgodna z tym, co "od początku" przekazywał w rozmowach prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, ostrzegając go przed skutkami jego agresywnych działań.

Joe Biden zatwierdził decyzję o wysłaniu dodatkowych wojsk amerykańskich do Europy. Ok. 2000 żołnierzy trafi z USA do Polski i Niemiec, 1000 żołnierzy zostanie natomiast przemieszczonych z Niemiec do Rumunii. Prezydent USA wyjaśnił swoją decyzję podczas środowego briefingu prasowego.

- To całkowicie zgodne z tym, co mówiłem Putinowi od początku: tak długo, jak będzie działał agresywnie, zapewnimy, że będziemy w stanie uspokoić naszych sojuszników w NATO i Europie Wschodniej. Jesteśmy tam, artykuł V (Traktatu Północnoatlantyckiego) jest świętym zobowiązaniem - oświadczył w odpowiedzi na pytanie dziennikarki CNN.

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej w styczniu Biden zapowiedział, że wyśle dodatkowe wojska do Polski i Rumunii, ale wówczas twierdził, że zrobi to, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. Teraz postanowił wyprzedzić ewentualny ruch Władimira Putina.

Biden wysyła wojsko do Polski, Niemiec i Rumunii

W środę o czasowym wysłaniu 1700. żołnierzy do Polski, tysiąca do Rumunii i 300 do Niemiec poinformował oficjalnie Pentagon. Ma do tego dojść w ciągu najbliższych dni. Resort obrony USA nie wykluczył przy tym dalszego wzmocnienia wschodniej flanki NATO, sugerując, że trwają rozmowy na ten temat z państwami bałtyckimi.

Jak pisaliśmy wcześniej, do Polski mają trafić komponenty Brygadowej Grupy Bojowej (BCT) z 82. dywizji powietrznodesantowej, zaś do Niemiec - komponent kwatery głównej XVIII korpusu. Siły te stacjonują obecnie w Forcie Bragg w Karolinie Północnej.

