Prezydent USA Joe Biden zatwierdził wysłanie dodatkowych wojsk do Europy, w tym do Polski. Informację tę potwierdził Pentagon. Ok. 2 tys. żołnierzy trafi z USA do Polski i Niemiec, 1 tys. żołnierzy zostanie przemieszczonych z Niemiec do Rumunii

Joe Biden zatwierdził decyzję o wysłaniu dodatkowych wojsk amerykańskich do Europy. Ok. 2 tys. żołnierzy trafi z USA do Polski i Niemiec, 1 tys. żołnierzy zostanie przemieszczonych z Niemiec do Rumunii. Do Polski trafią komponenty Brygadowej Grupy Bojowej (BCT) z 82. dywizji powietrznodesantowej, zaś do Niemiec - komponent kwatery głównej XVIII korpusu. Siły te stacjonują obecnie w Forcie Bragg w Karolinie Północnej.

Wkrótce może dojść do kolejnych rozmieszczeń wojsk w Europie, w tym na ćwiczenia i do państw bałtyckich - podaje Pentagon. - To ważne, by wysłać jasny sygnał panu Putinowi i całemu światu, że NATO ma znaczenie (...) i że jesteśmy gotowi do obrony naszych sojuszników - oznajmił rzecznik Pentagonu John Kirby.

Joe Biden wysyła dodatkowe wojska do Polski

Prezydent Biden miał podjąć decyzję we wtorek po konsultacjach z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Markiem Milleyem i ministrem obrony Lloydem Austinem. Austin w ostatnim czasie rozmawiał na temat tych ruchów z szefami resortów obrony Polski, Rumunii i Niemiec, Mariuszem Błaszczakiem, Vasile Dincu i Christiane Lambrecht.

Rozmieszczenie sił ma mieć - jak podają media - charakter tymczasowy, ale Pentagon planuje także inne przemieszczenia sił w Europie. Co więcej, resort miał wydać rozkaz postawienia w stan gotowości dodatkowych kilku tysięcy żołnierzy, w uzupełnieniu do mobilizacji 8,5 tys., którą ogłoszono w ubiegłym tygodniu. Większość z tamtych sił miała być przeznaczona do rozmieszczenia w Europie w przypadku aktywacji przez Sojusz Sił Odpowiedzi NATO.

RadioZET.pl/ CNN/ Oskar Górzyński(PAP)