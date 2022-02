Konflikt w Donbasie eskaluje z dnia na dzień. Napięcie przyspieszyło po uznaniu przez Władimira Putina niepodległości dwóch separatystycznych republik zajętych w 2014 roku – Donieckiej i Ługańskiej.

Wskutek kryzysu zwołano Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W środę przemawiali na nim ambasadorzy Ukrainy i Rosji. Szokująco wybrzmiał na nim głos przedstawiciela Kremla.

Ambasador Rosji na forum ONZ: "Zachód kontynuuje prowokacje"

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba ostrzegł świat, że ma on "ostatnią szansę, by powstrzymać rosyjską inwazję". – Wasze rządy i narody spotkają bolesne konsekwencje, razem z naszym rządem i naszym narodem. Dlatego musimy wykorzystać tę ostatnią szansę, by podjąć działania, by zatrzymać Rosję, bo jest jasne, że prezydent Putin sam siebie nie powstrzyma - powiedział Kułeba.

Przedstawiciel Rosji zrzucał winę za eskalację konfliktu na władze Ukrainy. – Ten konflikt jest daleki od zakończenia. Obszary mieszkalne są ostrzeliwane w obu republikach, a Zachód kontynuuje prowokacje - powiedział Wasilij Nebenzia, ambasador Rosji przy ONZ.

Zapowiedział przy tym, że Rosja nie będzie "miękka" wobec tych, którzy łamią rozejm w Donbasie (tzw. porozumienia mińskie).

Dodał, że Ukraina prowadzi wojnę przeciwko językowi rosyjskiemu i wszystkiemu, co rosyjskie. Powtórzył absurdalny zarzut ludobójstwa, którego władze Ukrainy miałyby się dopuścić wobec mieszkańców Doniecka i Ługańska. Oskarżał też Kijów o prowadzenie "inkwizycji" przeciwko rosyjskiemu językowi.

RadioZET.pl/PAP