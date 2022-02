Wojna na Ukrainie. Rosjanie wkroczyli do Donbasu, w sieci pojawiły się nagrania

Rosyjskie wojska wkroczyły do Donbasu we wschodniej Ukrainie. Społeczność międzynarodowa potępiła działania Moskwy. USA i UE zapowiedziały sankcje. Ukraińska armia przekazała we wtorek, że w ciągu doby w wyniku ostrzałów separatystów zginęło dwóch żołnierzy, a 12 zostało rannych. Relacjonujemy na bieżąco wydarzenia dotyczące sytuacji na Ukrainie.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret uznający niepodległość tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie

Zdecydował też o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk, w charakterze "sił pokojowych

Rosja na razie nie zdecydowała, w jakich granicach uznaje republiki doniecką i ługańską. Poniżej prezentujemy mapę pokazującą linię frontu we wsch. Ukrainie

Społeczność międzynarodowa potępiła działania Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że decyzja Rosji może oznaczać jednostronne wyjście Moskwy z porozumień mińskich

USA oraz Unia Europejska zapowiedziały nałożenie sankcji na Rosję

Prezydent Rosji Władimir Putin w poniedziałek wydał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie we wschodniej Ukrainie. Jak poinformował Reuters Putin polecił też ministerstwu obrony Rosji wysłanie rosyjskich wojsk, określanych jako "siły pokojowe", do separatystycznych republik. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania rosyjskich czołgów i innych pojazdów wojskowych wjeżdżających do Donbasu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odezwie do narodu ukraińskiego stwierdził, że decyzja Rosji może oznaczać jednostronne wyjście Moskwy z porozumień mińskich. Zagwarantował też, że mieszkańcy Ukrainy zostaną poinformowani w przypadku zmiany sytuacji bezpieczeństwa albo wzrostu zagrożenia. - Nie ma obecnie żadnych przyczyn do chaotycznych działań. Zrobimy wszystko, by było tak dalej - zaznaczył.

USA i UE zapowiadają sankcje

USA zapowiedziały sankcje zabraniające inwestycji i handlu z osobami w samozwańczych "republikach ludowych" w Donbasie. Pakiet Sankcji ustaliła również Unia Europejska.

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała, że uznanie "republik" w Donbasie jest próbą stworzenia pretekstu do inwazji. Dodała, że Putin rości sobie prawa do terytoriów byłego imperium, w tym części Polski.

Natomiast ambasador Rosji stwierdził, że najważniejszym powodem uznania przez Rosję donbaskich "republik ludowych" była odmowa podjęcia rozmów z nimi przez Ukrainę. Oskarżył przy tym Zachód o sabotaż porozumień mińskich.

Doniecka i ługańska republika ludowa - MAPA. W jakich granicach Rosja je uznaje?

- Najpierw trzeba ratyfikować porozumienie o przyjaźni, a potem omawiać, w jakich granicach Rosja uznaje (tzw. separatystyczne prorosyjskie) ŁRL i DRL - poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. - Dajmy najpierw czas naszym parlamentarzystom na odegranie ich roli i zakończenie procesu prawnego (ratyfikacji umowy), a potem będziemy omawiać niuanse - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, cytowana przez RIA Nowosti.

Natomiast Swietłana Żukowa, wiceszefowa komisji spraw zagranicznych rosyjskiej Dumy Państwowej, oświadczyła we wtorek, że Rosja nie uzna "republik ludowych" w Donbasie w granicach obwodów donieckiego i ługańskiego - czyli szerszych, niż faktycznie kontrolowane przez separatystów.

fot. OBWE

Eksperci wskazują, że „kluczowym pytaniem po uznaniu przez Rosję tzw. «republik ludowych» w Donbasie jest to, w jakich granicach Rosja je uznała”. „Poparcie przez Moskwę roszczeń separatystów do całości obwodów donieckiego i ługańskiego grozi wojną z Ukrainą – oceniał w poniedziałek ekspert Jurij Fiodorow na antenie Radia Swoboda.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK