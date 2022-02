Rosyjskie wojska wkroczyły do Donbasu we wschodniej Ukrainie. Społeczność międzynarodowa potępiła działania Moskwy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że wstrzymał certyfikację gazociągu Nord Stream 2, kolejne państwa również zapowiadają sankcje. Ukraińska armia przekazała we wtorek, że w ciągu doby w wyniku ostrzałów separatystów zginęło dwóch żołnierzy, a 12 zostało rannych. - Rosja planuje inwazję na pełną skalę. Zrobimy wszystko, by chronić Sojusz przed agresją - mówił po nadzwyczajnym szczycie NATO z przedstawicielem Ukrainy sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Relacjonujemy na bieżąco wydarzenia dotyczące sytuacji na Ukrainie.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret uznający niepodległość tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie

Zdecydował też o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk, w charakterze "sił pokojowych"

Społeczność międzynarodowa potępiła działania Rosji, a Unia Europejska zaproponowała pierwsze sankcje

- Rosja planuje inwazję na pełną skalę. Zrobimy wszystko, by chronić Sojusz przed agresją - mówił po nadzwyczajnym szczycie z przedstawicielem Ukrainy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że certyfikacja Nord Stream 2 została wstrzymana

Prezydent Rosji Władimir Putin w poniedziałek wydał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie we wschodniej Ukrainie. Jak poinformował Reuters Putin polecił też ministerstwu obrony Rosji wysłanie rosyjskich wojsk, określanych jako "siły pokojowe", do separatystycznych republik. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania rosyjskich czołgów i innych pojazdów wojskowych wjeżdżających do Donbasu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odezwie do narodu ukraińskiego stwierdził, że decyzja Rosji może oznaczać jednostronne wyjście Moskwy z porozumień mińskich. Zagwarantował też, że mieszkańcy Ukrainy zostaną poinformowani w przypadku zmiany sytuacji bezpieczeństwa albo wzrostu zagrożenia. - Nie ma obecnie żadnych przyczyn do chaotycznych działań. Zrobimy wszystko, by było tak dalej - zaznaczył.

USA i UE zapowiadają sankcje

USA zapowiedziały sankcje zabraniające inwestycji i handlu z osobami w samozwańczych "republikach ludowych" w Donbasie. Pakiet Sankcji ustaliła również Unia Europejska. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że wstrzymał certyfikację gazociągu Nord Stream 2.

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała, że uznanie "republik" w Donbasie jest próbą stworzenia pretekstu do inwazji. Dodała, że Putin rości sobie prawa do terytoriów byłego imperium, w tym części Polski.

Natomiast ambasador Rosji stwierdził, że najważniejszym powodem uznania przez Rosję donbaskich "republik ludowych" była odmowa podjęcia rozmów z nimi przez Ukrainę. Oskarżył przy tym Zachód o sabotaż porozumień mińskich.

Doniecka i ługańska republika ludowa - MAPA. W jakich granicach Rosja je uznaje?

- Najpierw trzeba ratyfikować porozumienie o przyjaźni, a potem omawiać, w jakich granicach Rosja uznaje (tzw. separatystyczne prorosyjskie) ŁRL i DRL - poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. - Dajmy najpierw czas naszym parlamentarzystom na odegranie ich roli i zakończenie procesu prawnego (ratyfikacji umowy), a potem będziemy omawiać niuanse - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, cytowana przez RIA Nowosti.

Natomiast Swietłana Żukowa, wiceszefowa komisji spraw zagranicznych rosyjskiej Dumy Państwowej, oświadczyła we wtorek, że Rosja nie uzna "republik ludowych" w Donbasie w granicach obwodów donieckiego i ługańskiego - czyli szerszych, niż faktycznie kontrolowane przez separatystów.

Eksperci wskazują, że „kluczowym pytaniem po uznaniu przez Rosję tzw. «republik ludowych» w Donbasie jest to, w jakich granicach Rosja je uznała”. „Poparcie przez Moskwę roszczeń separatystów do całości obwodów donieckiego i ługańskiego grozi wojną z Ukrainą – oceniał w poniedziałek ekspert Jurij Fiodorow na antenie Radia Swoboda.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK