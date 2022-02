Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w czwartek 24 lutego, po tym, jak we wczesnych godzinach porannych Rosja rozpoczęła inwazję na terytorium naszych wschodnich sąsiadów. Dzień wcześniej Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Z kolei społeczność międzynarodowa po raz kolejny w ostatnich dniach potępiła działania Moskwy, podtrzymując jednocześnie ostre gospodarcze sankcje wobec agresora.

Rzecznik Kremla stawia Ukrainie warunki. "Nie widzimy przeszkód"

Tymczasem Rosjanie twierdzą, że nadal są otwarci na negocjacje i gotowi do działań dyplomatycznych. W tej sprawie głos zabrał już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który w swojej wypowiedzi powielił propagandowe stwierdzenia o "reżimie kijowskim". Przedstawił też Ukraińcom warunki.

- Kreml nie widzi przeszkód w zorganizowaniu rozmów prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale tylko wtedy, gdy Ukraina będzie gotowa do rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa Moskwy - powiedział Pieskow, cytowany przez serwis RIA Nowosti.

Mówił też o "wizji, którą sformułował wcześniej prezydent Rosji". - Sformułowaliśmy to dość jasno: to jest status neutralny, to jest rezygnacja z systemów uzbrojenia. Tutaj pojawia się pytanie, czy kierownictwo Ukrainy jest na to gotowe - mówił rzecznik.

Ukraina zrywa stosunki z Rosja. Są pierwsze ofiary agresji

- Eksplozje było słychać w wielu miastach Ukrainy. Rosja przeprowadziła ataki artyleryjskie na infrastrukturę i straż graniczną - przekazał prezydent Zełeński w czwartkowym wystąpieniu. Ogłosił też, że Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Wiadomo, że wybuchy słychać było m.in. w stolicy kraju - Kijowie.

Przedstawiciel biura prezydenta Ołeksij Arestowycz poinformował, że ponad 40 ukraińskich żołnierzy zginęło, a kilkudziesięciu zostało rannych w wyniku ataku Rosji z 24 lutego. Są też ofiary cywilne rosyjskiej agresji - mniej niż 10.

RadioZET.pl/Onet.pl