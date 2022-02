Liderzy separatystów proszą Putina o pomoc. W odparciu "reżimu kijowskiego"

Liderzy dwóch separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie poprosili prezydenta Rosji Władimir Putina o pomoc w odparciu ukraińskiej armii - podała w środę wieczorem agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Separatyści powielają narrację Rosji o wojennych działaniach "kijowskiego reżimu".

Liderzy separatystycznych republik – Donieckiej i Ługańskiej – zwrócili się z apelem do prezydenta Rosji o pomoc w odparciu agresji sił zbrojnych Ukrainy w celu uniknięcia ofiar cywilnych i katastrofy humanitarnej w Donbasie - poinformował w komunikacie rzecznik Kremla.

Denys Puszylin lider separatystów z Doniecka oraz Leonid Pasicznyk szefujący rebeliantom z Ługańska i okolic podkreślili w listach, że "w związku z zaostrzeniem się sytuacji i groźbami ze strony Kijowa obywatele republik zmuszeni są do opuszczenia swoich domów, trwa ich ewakuacja do Rosji".

Liderzy separatystów proszą Putina o pomoc. "W odparciu agresji Ukrainy"

"W warunkach przedłużającej się militarnej agresji ze strony ukraińskiej armii niszczona jest społeczna i przemysłowa infrastruktura, szkoły, szpitale, przedszkola i co najgorsze dochodzi do śmierci ludności cywilnej, w tym dzieci. Działania kijowskiego reżimu świadczą o niechęci do zakończenia wojny w Donbasie" – cytował tekst listów Pieskow.

Oskarżają oni władze w Kijowie o budowanie swojej obecności wojskowej na linii rozgraniczenia z jednoczesnym otrzymywaniem wsparcia USA i innych państw zachodnich. "Reżim kijowski koncentruje się na siłowym rozwiązaniu konfliktu" - napisano w liście do Putina.

Prezydent Putin wydał w poniedziałek 21 lutego dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów na ziemiach zajętych w ukraińskim Donbasie w 2014 roku. We wtorek polecił ministerstwu obrony Rosji wysłanie do obydwu separatystycznych republik "sił pokojowych".

RadioZET.pl/PAP