Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego o poranku. W piątek trwają zacięte walki o Kijów, ostrzał oraz walki w powietrzu, a także ofensywa rosyjskich czołgów.

Kreml stale utrzymuje przekaz o "specjalnej operacji na Ukrainie", oskarżając władze w Kijowie i prezydenta Zełenskiego o ludobójstwo popełniane na ludności w opanowanym przez separatystów w 2014 roku Donbasie. W piątek 25 lutego szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (prezydent Rosji uznał ich niepodległość dwa dni przed wybuchem wojny).

Ławrow: Zachód bronił ukraińskiego reżimu, przymykał oczy na zbrodnie

"Przez te wszystkie lata nasi zachodni koledzy konsekwentnie bronili ukraińskiego reżimu, przymykając oczy na zbrodnie wojenne na ludności cywilnej, na mordowanie kobiet, dzieci, osób starszych, na niszczenie infrastruktury cywilnej. Milcząco zachęcali do szybkiego rozwoju neonazizmu i rusofobii" – oświadczył szef MSZ Rosji, cytowany przez resort.

Stwierdził, że państwa Europy całkowicie stanęły po stronie "reżimu kijowskiego", by unieważnić porozumienia mińskie (zawieszenie broni po konflikcie w 2014 r.). Atak na Ukrainę tłumaczył wizją planowego starania się przez Ukrainę o uzyskanie broni jądrowej. "W tej sytuacji Federacja Rosyjska nie mogła pozostać obojętna na bezpośrednie apele głów waszych państw o pomoc wojskową w obliczu agresora. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prezydent Władimir Putin postanowił przeprowadzić specjalną operację wojskową demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy" – powiedział Ławrow.

Kijów znalazł się w piątek nad ranem pod ciężkim ostrzałem rakietowym Rosjan – informował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Społeczność międzynarodowa nie uznaje argumentacji Rosji i separatystów, twierdząc, że stworzyli oni pretekst, by uzasadnić atak na Ukrainę.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w piątek z Putinem i stwierdził, że rosyjski prezydent "był dwulicowy w rozmowach z nim, omawiając przez telefon szczegóły porozumień mińskich podczas przygotowań do inwazji na Ukrainę". - Tak, to była dwulicowość, tak, to był świadomy wybór rozpoczęcia wojny, kiedy nadal możemy negocjować pokój – powiedział dziennikarzom Macron po szczycie UE na wspólnej konferencji z szefami instytucji UE. - Mówi o denazyfikacji Ukrainy, ale sam zachowuje się jak nazista. Więc to wszystko jest w jego głowie – powiedział dziennikarzom w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano.

RadioZET.pl/MSZ Rosji – Mid.ru