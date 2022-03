W kwaterze głównej NATO w Brukseli rozpoczęło się nadzwyczajne spotkanie ministrów obrony państw członkowskich Sojuszu. Pojawiły się odniesienia do wezwania wicepremiera RP Jarosława Kaczyńskiego, który apelował we wtorek w Kijowie, by NATO rozpoczęło w Ukrainie misję pokojową, zabezpieczoną przez siły militarne.

NATO wzmacnia aktywność w czasie wojny w Ukrainie. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego zapowiedział we wtorek, że nadzwyczajny szczyt przywódców państw i rządów odbędzie się 24 marca. Dziś, 16 marca, w Brukseli spotkali się ministrowie obrony państw NATO.

- Wzmacniamy naszą obecność na wschodniej flance NATO, więcej amerykańskich żołnierzy w Europie to mocny sygnał naszej transatlantyckiej jedności - mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Spotkanie ministrów pastw NATO. Jest odpowiedź na wezwanie Kaczyńskiego

Aktywność Sojuszu związana jest z obawami przed działaniami Rosji, która – jak powiedział Stoltenberg - może zorganizować operację prowokacji na Ukrainie, prawdopodobnie z użyciem broni chemicznej.

Szczyt to nie tylko kwestia wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu, ale i odniesienie do wezwania wicepremiera Polski Jarosława Kaczyńskiego, który we wtorek w Kijowie mówił o konieczności dalszych działań NATO w Ukrainie – rozciągnięcia na to państwo tzw. misji pokojowej (humanitarnej, ale z osłoną militarną).

W środę, przed rozpoczęciem obrad minister obrony Estonii skomentował pomysł Jarosława Kaczyńskiego. -To jedna z możliwości, musimy rozważać wszystkie opcje, które mogą pomóc Ukrainie. Oczywiście na taką misję pokojową musi zgodzić się Rada Bezpieczeństwa ONZ – powiedział minister obrony Estonii Kalle Laanet.

RadioZET.pl/PAP/Danka Woźnicka