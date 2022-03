"Rosja używała rozmów, by przygotować swój atak". Mocny apel szefa MSZ Polski na forum ONZ

Działania Rosji na Ukrainie stanowią akt państwowego terroryzmu. Wzywam Radę Bezpieczeństwa, by zrobiła wszystko w swojej mocy, by zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę – powiedział w poniedziałek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych RP.

Inwazja Rosji w Ukrainie, rozpoczęta 24 lutego, została po raz kolejny w mocnych słowach potępiona przez Polskę na arenie międzynarodowej. W poniedziałek dał temu wyraz Zbigniew Rau. Minister spraw zagranicznych przemawiał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

- Nie mogę być bezstronny w obliczu rażącego łamania prawa humanitarnego, obojętność sprzyja agresorowi. […] Rosja używała rozmów dyplomatycznych, by kupować czas i przygotować swój atak – mówił szef polskiej dyplomacji. Rau zaznaczył, że "rosyjska agresja zagraża samemu istnieniu OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i stabilności porządku międzynarodowego opartego o zasady".

Szef MSZ Polski potępia agresję Rosji. "Akt państwowego terroryzmu"

Rau stwierdził, że "Rosja miała pełne spektrum możliwości, by pokojowo i dyplomatycznie odpowiedzieć na swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa". - Ale okazało się, że zamiast tego po prostu grała na czas, by przygotować swoją nieuzasadnioną i zaplanowaną agresję - powiedział Rau w wystąpieniu przed Radą. Odniósł się w ten sposób do rozmów zainicjowanych przez Polskę na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w ramach Odnowionego Dialogu nt. bezpieczeństwa europejskiego. Rau dodał jednocześnie, że droga do znalezienia rozwiązań poprzez dyplomację nie jest zamknięta. - Wzywam Rosję, by zaangażowała się w znaczący i merytoryczny dialog, by znaleźć pokojowe rozwiązanie obecnego kryzysu - dodał minister.

- Dymiące ruiny Charkowa i Mariupola i śmierć tysięcy niewinnych pokazują nam cenę obojętności wobec użycia siły - mówił minister spraw zagranicznych RP. - Działania Rosji, skierowane przeciwko ludności cywilnej i mające na celu złamanie ducha Ukraińców, stanowią akt państwowego terroryzmu. Rosja uczyniła z Karty Narodów Zjednoczonych okrutny żart za sprawą wojskowej operacji, źle przeprowadzonej, która okazała się być strategiczną i taktyczną porażką. [...] Zamiast zapobiegać niepotrzebnej śmierci w swoich własnych szeregach, Kreml zaczął brać za cel ludność i infrastrukturę cywilną, by złamać ducha Ukraińców, co stanowi akt państwowego terroryzmu - powiedział Rau w wystąpieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ.

RadioZET.pl/PAP