Jak długo wojska USA pozostaną w Polsce? Joe Biden zabrał głos

USA wzmocniły wschodnią flankę wojsk NATO w czasie wywołanej przez Rosję brutalnej wojny w Ukrainie. Prezydent Joe Biden osobiście wizytował ją w marcu 2022 roku, miesiąc po napaści wojsk Putina.

W dyskusji publicznej pojawił się wątek obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, m.in. w Polsce. W środę został o to zapytany na konferencji prasowej Joe Biden.

Wojska USA w Polsce. Joe Biden zabrał głos

- Oni będą tam przez długi czas - skomentował Biden, opuszczając jedną z sal Białego Domu, po wydarzeniu dotyczącym infrastruktury. Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie korespondenta Polskiego Radia, jak długo pozostawi amerykańskich żołnierzy w Polsce i innych krajach NATO.

W ubiegłym tygodniu podobnie na pytanie PAP odpowiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, mówiąc o dodatkowych 20 tys. żołnierzy USA przysłanych do Europy w reakcji na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.

100 tysięcy żołnierzy USA jest w Europie

- Resort obrony (USA) wypracował sposób, by utrzymać tę obecność na wysokim poziomie i utrzymać te dodatkowe 20 tys. (żołnierzy) w Europie w przewidywalnej przyszłości. To jest obecność na podstawie rotacyjnej, nie wszyscy będą tam stacjonować na stałe. Ale teraz mamy ok. 100 tys. amerykańskich żołnierzy na kontynencie (europejskim) i myślimy, że pozostanie ona na tym samym poziomie przez dłuższy czas - powiedział Kirby.

Dodał wówczas, że mimo że dokumenty strategiczne USA uznają Chiny za główne zagrożenie, zaś Rosję za "ostre" lecz przejściowe, Ameryka ma wystarczająco duże siły zbrojne, by móc odpowiadać na oba wyzwania.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński