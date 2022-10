"Wojskowy zamach stanu w Rosji". Ekspert wymienia, kto rządzi teraz na Kremlu

Wojna w Ukrainie obecnie koncentruje się na ukraińskiej kontrofensywie na wschodzie i południu kraju oraz rosyjskim ostrzale celów strategicznych i cywilnych. Co najmniej 11 osób zginęło, a 87 zostało rannych w poniedziałkowych ostrzałach w całej Ukrainie. Również we wtorek ukraińskie media informowały o atakach m.in. na Winnicę i Zaporoże.

W rozmowie z Wirtualną Polską ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Samuś kreślił obecną sytuację na froncie oraz na Kremlu. - Teraz nie ma powodu, aby mówić o klasycznej operacji ofensywnej ze strony Rosji. Jej regularna armia jest praktycznie zniszczona i chociaż rozpoczęła się tzw. częściowa mobilizacja, to daleko do jej zakończenia. Zmobilizowani nie osiągnęli żadnego stopnia gotowości - mówił.

Wojskowy zamach stanu w Rosji? "Jest na naszych oczach"

Wskazał dwa cele poniedziałkowych ataków na ukraińskie miasta. Pierwszym jest zastraszenie Ukraińców oraz wykorzystanie czynnika psychologicznego. - Drugim powodem jest to, że na naszych oczach w Rosji odbywa się wojskowy zamach stanu. Przy nominalnym zachowaniu władzy Putina de facto na czele kraju staje grupa Jewgienija Prigożyna (szefa grupy Wagnera - red.), Ramzana Kadyrowa (przywódcy Czeczenii - red.) i Siergieja Surowikina (mianowanego w sobotę dowódcy operacji w Ukrainie - red.) - wyjaśnił.

Dodał: - Grupa ta przejęła kontrolę nad Ministerstwem Obrony, a właściwie nad Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. To projekt Prigożyna, bardzo ambitny. Zaczynał od fabryki trolli i grupy Wagnera, bardzo aktywnie współpracował z rosyjskimi służbami specjalnymi, a konkretnie z GRU.

Zdaniem Samusia grupa wojskowa wokół Kremla planuje odsunąć dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa. - Od dawna krąży hipoteza, że chce awansować syna na następcę Putina. Patruszew nie ma opinii "jastrzębia", jest tradycyjnym klerkiem z FSB z korzeniami w KGB. Ma pewne zasady, nie jest głupi. Delikatnie mówiąc, nie szanuje Kadyrowa. A Kadyrow bardzo się boi, że jeśli Patruszew uzyska władzę, jego historia szybko się skończy, nastąpi reset elit w Czeczenii i w całym kraju - komentował ekspert.

Jego zdaniem Rosjanie atakują Bachmut w Donbasie przy udziale grupy Wagnera, żeby udowodnić słabość regularnej armii. - Do władzy w Rosji dorwali się tacy ludzie. To imperialiści, niemający wysokiej inteligencji, za to z bardzo niskimi zasadami moralnymi - tłumaczy.

Samuś ocenilł, że ukraińska armia powinna rozpocząć kolejną ofensywę na południu kraju - tym razem na Melitopol w obwodzie zaporoskim. Po uszkodzeniu mostu na ciśnienie Kerczeńskiej to właśnie lądowe połączenie Krymu i Donbasu jest dla Rosjan kluczowe. - Jedynym powodem, dla którego armia ukraińska jeszcze nie zaatakowała na froncie zaporoskim, jest konieczność przeprowadzenia operacji na przyczółku chersońskim i na wschodzie, aby wyjść na granicę obwodu ługańskiego. Wycofanie się sił rosyjskich w kierunku Chersonia i Ługańska umożliwia teraz atak na Melitopol. Eksplozja na moście Krymskim pozwoli na odcięcie grupy, to multiplikuje efekt militarny - komentuje.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska