Zełenski chce rozmawiać z Putinem. "Rosja dojdzie do muru berlińskiego"

Wojna w Ukrainie przynosi coraz więcej ofiar i zniszczeń. Z kolei rozmowy ukraińsko-rosyjskie nie dają praktycznie żadnych rezultatów. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że chce rozmawiać bezpośrednio z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Podkreślił, że "to jedyny sposób na zatrzymanie wojny".

- Jeśli nie chcesz teraz wychodzić, usiądź ze mną przy stole negocjacyjnym, jestem wolny. Tylko nie z odległości 30 metrów, jak z Macronem, Scholzem - jestem sąsiadem! Nie gryzę. Jestem normalnym człowiekiem, usiądź ze mną, porozmawiaj, czego się boisz? - powiedział.

Zełenski do Putina: usiądź ze mną przy stole negocjacyjnym

Zełenski powiedział, że jest "gwarantem konstytucji", a "Ukraina chce sama decydować o sobie i ma do tego prawo". Przyznał, że gdyby nie był teraz prezydentem, to walczyłby w obronie terytorialnej.

To jest horror. Nie rozumiem, jaki człowiek może planować takie akty ludobójstwa i nazizmu. Nawet strona ukraińska traktuje okupantów lepiej niż ich przywódcy. Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy przestrzegł, że jeżeli Rosja nie zostanie teraz zatrzymana, to "dojdzie do muru berlińskiego". - Jeśli miałoby nas zabraknąć, to kolejna będzie Estonia, potem Łotwa, potem Litwa. Dalej Gruzja, Polska, aż do granic muru berlińskiego - stwierdził.

- Cały świat widzi, że sankcje przynoszą efekty. Prosiłem o to wsparcie na długo przed wybuchem wojny. Teraz proszę o zamknięcie nieba nad Ukrainą. Jeśli nie macie na to siły - dajcie mi chociaż kilka samolotów bojowych, abym mógł dać właściwą odpowiedź agresorowi - zaapelował Zełenski.

- Jeżeli wysyłam kogoś na wojnę, to nie mogę uciekać. Mam się bać? Jestem człowiekiem, boję się o życie swoich bliskich. Ale jestem prezydentem tego kraju i nie ma prawa uciec. Mamy swój kraj i nie możemy go stracić. Bałbym się o to, co zostawilibyśmy swoim dzieciom - powiedział ukraiński prezydent.

