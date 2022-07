Zełenski skierował specjalne słowa do Polaków. "Możemy być wolni w braterstwie"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym oświadczeniu poświęcił dużo miejsca relacjom z Polską. - Osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania i współpracy - tłumaczył własny projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski w Ukrainie. Wbrew zapowiedziom komentatorów, nie odniósł się do rocznicy zbrodni wołyńskiej.

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek skierował do Rady Najwyższej Ukrainy (parlamentu) projekt ustawy o nazwie "O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy".

Komentując ten krok w wieczornej odezwie do narodu, prezydent oświadczył, że "jest to odpowiedź na ustawę, którą wiosną przyjęło państwo polskie w interesach ukraińskich obywateli".

Zełenski w orędziu o Polakach

- Między innymi proponuję dać naszym polskim braciom możliwość legalnego pobytu na Ukrainie przez 18 miesięcy, prawo do pracy, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, nauki na naszych uczelniach, korzystania z usług medycznych- kontynuował szef państwa. Prezydent Ukrainy zaapelował do deputowanych o "maksymalnie sumienne" podejście do skierowanego projektu.

- Osiągnęliśmy w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy, nie tylko biorąc pod uwagę dziesięciolecia, ale życie wielu pokoleń naszych narodów. I musimy wzmacniać nasze stosunki we wszystkich sferach i w oparciu o zrozumienie, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem, w braterstwie - podkreślił szef państwa.

Zełenski przypomniał też, że nadał w poniedziałek miastu Przemyśl honorowy tytuł Miasta-Ratownika "za niezwykle silny wkład władz miejskich, wolontariuszy, mieszkańców w pomoc naszym ludziom i naszej obronie".

Wcześniej w ten sposób uhonorowany został przez stronę ukraińską Rzeszów.

Wbrew zapowiedziom komentatorów, Zełenski nie odniósł się w swoim orędziu do kolejnej rocznicy zbrodni wołyńskiej z 1943 r. "Choć obecność ambasadora na obchodach w Warszawie warto docenić, to szkoda straconej szansy, bo cała ta kaskada gestów była przecież przygotowywana pod 11 lipca" - napisał na Twitterze Michał Potocki, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej". 11 lipca obchodzono w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

RadioZET.pl/PAP