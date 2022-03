Zełenski uchronił Abramowicza od sankcji? Ma być "ważnym pośrednikiem"

Prezydent Ukrainy miał poprosić administrację USA, aby wstrzymała się z obejmowaniem sankcjami Romana Abramowicza - podał w środę dziennik "The Wall Street Journal". Wołodymyr Zełenski miał to motywować przydatnością Abramowicza w rozmowach pokojowych z władzami Rosji.

Od 28 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Państwa zachodnie poszerzają pakiet sankcji wymierzonych w rosyjskich polityków, oligarchów oraz firmy. Według "The Wall Street Journal", który powołuje się na źródła w administracji prezydenta Joe Bidena, Departament Skarbu USA był gotowy ogłosić sankcje wobec miliardera i byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea.

Tak zrobiła wcześniej Wielka Brytania i Unia Europejska. Ostatecznie Departament Skarbu wstrzymał się z taką decyzją ze względu na prośbę Białego Domu.

Abramowicz poza sankcjami? "WSJ": Zełenski naciskał na Biały Dom

O podjęciu takiej decyzji rozstrzygnęła rozmowa prezydentów Bidena i Zełenskiego; ukraiński prezydent miał poprosić o wstrzymanie się z sankcjami wobec Abramowicza, bo ten "może okazać się ważnym pośrednikiem" w rozmowach z Kremlem.

Ani Waszyngton, ani Kijów nie odniosły się do doniesień dziennika. Rzecznik oligarchy stwierdził natomiast, że Abramowicz, "opierając się na prośbach, w tym od organizacji żydowskich na Ukrainie, robi wszystko, co możliwe, by wspierać wysiłki na rzecz jak najszybszego przywrócenia pokoju".

Według "WSJ" Abramowicz posiada kilka luksusowych jachtów i willi zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. Oligarcha, który pozostaje w bliskim kręgu współpracowników Putina, wystawił wcześniej na sprzedaż większościowy pakiet klubu piłkarskiego Chelsea Londyn o wartości ponad 2 mln funtów.

RadioZET.pl/PAP

