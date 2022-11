Współpracownik Putina o planach Rosji. "Będziemy się wtrącać, tak jak potrafimy"

Rosja ingerowała w przebieg wyborów w USA i państwach zachodniej Europy – przyznał otwarcie wpływowy rosyjski biznesmen Jewgienij Prigożyn, powiązany z prezydentem Władimirem Putinem.

Na Prigożyna zostały nałożone sankcje przez Waszyngton i kraje Europy. W poniedziałek jego zespół oświadczył, że Rosjanie wtrącali się w kampanie wyborcze w państwach demokratycznych.

Zaufany Putina: Wtrącaliśmy się w wybory w USA i Europie

- Wtrącaliśmy się, wtrącamy się i będziemy wtrącać się – powiedział w oświadczeniu cytowanym przez jego zespół Prigożyn. Rosja od wielu lat jest oskarżana o finansowanie tzw. fabryk trolli, których działalność miała wpływać na opinię publiczną, a końcowo na wyniki wyborów.

- (Wtrącaliśmy się, przyp.) ostrożnie, precyzyjnie, chirurgicznie i taki sposób, w jaki potrafimy – dodał wprost Prigożyn. 61-letni zaufany Putina skomentował w ten sposób raport Bloomberga, który potwierdził, że Rosja ingerowała w kampanię wyborczą przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu w USA. Wtorkowe wybory do Kongresu prawdopodobnie przywrócą kontrolę nad Izbą Reprezentantów w ręce Partii Republikańskiej, która sceptyczniej podchodzi do wojskowej pomocy dla zaatakowanej Ukrainy.

We wrześniu 2022 roku Prigożyn potwierdził, że to on założył tzw. grupę Wagnera, zwaną prywatnym wojskiem Putina, które bierze również udział w wojnie w Ukrainie.

RadioZET.pl/AFP