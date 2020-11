Joe Biden wygra wybory prezydenckie i zostanie 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czołowe amerykańskie media podały, że demokrata nie przegra w stanie Pensylwania (policzono 98 proc. głosów), a tym samym uzyska wymaganą na cały kraj liczbę głosów elektorskich.

Wieść o wygranej Bidena (grubo ponad 70 mln głosów) rozemocjonowała Amerykanów. Jego zwolennicy wyszli tłumnie na ulice największych miast, by zamanifestować radość z pokonania Donalda Trumpa. Republikanin zapowiada serię pozwów wyborczych i ostrzega, by Biden nie cieszył się przedwcześnie.

Amerykanie reagują na zwycięstwo Bidena. I porażkę Trumpa

Reakcje Amerykanów na wieść o wygranej Bidena uwieczniły media. Nagranie „New York Times”, obrazujące radość mieszkańców Nowego Jorku, Waszyngtonu, ale też Atalanty przechodzą właśnie do historii.

Zwolennicy Trumpa w większości demonstrowali w ciszy, choć zdarzały się próby nawiązania do manifestów demokratów. Czy zgodnie z zapowiedzią urzędującego prezydenta rozpoczną serię protestów?

Zagrzmiały klaksony, eksplodowały fajerwerki i okrzyki radości. Ludzie wychodzili na ulice Waszyngtonu sobotnim popołudniem, aby uczcić przełomową wiadomość – podał Washington Post.

Biden przygotowuje się już do wygłoszenia pierwszego przemówienia do narodu. Nastąpi to w sobotę o ósmej wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego (druga w nocy czasu polskiego) – wynika z ustaleń jego sztabu. Prezydent-elekt ma wystąpić na wiecu w Wilmington w stanie Deleware, wraz ze swoją żoną Jill. W wydarzeniu weźmie też udział kandydatka na wiceprezydenta Kamala Harris z mężem.

Tymczasem sam Donald Trump został dziś wypatrzony podczas gry w golfa.

Pierwsza wiceprezydent kobieta. Pogratulowała Bidenowi w trakcie treningu

Przyszła wiceprezydent gratulowała Bidenowi w nietypowych okolicznościach. Wieść o decydujących zwycięstwie w Pensylwanii zastałą ją w trakcie joggingu. – Zrobiliśmy to – rzuciła pełna radości senator.

RadioZET.pl/Twitter