Trump odgraża się Bidenowi: Wybory się jeszcze nie zakończyły

Joe Biden wygra wybory prezydenckie i będzie 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych – podały w sobotę wieczorem telewizje CNN, NBC, a także agencja AP, dziennik New York Times oraz konserwatywna stacja Fox News. O prezydenturze zdecydował stan głosów w stanie Pensylwania – przy 98 proc. policzonych ogłoszono, że przewaga Bidena jest wystarczająca, by zdobył upragnione 20 głosów elektorskich i przekroczył wymagane 270.

Niepocieszony tym przekazem jest Donald Trump. Urzędujący prezydent kwestionuje demokratyczną procedurę, od kiedy wyniki zaczęły zmieniać się na korzyć demokratycznego konkurenta.

Donald Trump: Biden spieszy się, by fałszywie uznać się za zwycięzcę

- Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden spieszy się z tym, by fałszywie uznać się za zwycięzcę, i dlaczego zaprzyjaźnione z nim media tak bardzo mu w tym pomagają: oni nie chcą, by prawda została ujawniona - przekazał Trump w oświadczeniu opublikowanym przez agencję AP.

Dodał, że pewne jest, że wybory wciąż się nie zakończyły. - Joe Biden nie został jeszcze oficjalnie uznany za zwycięzcę w żadnym stanie, nie mówiąc już o wysoce wątpliwych wynikach w stanach zmierzających do obowiązkowego ponownego przeliczenia głosów czy w stanach, w których mamy ważne i uzasadnione wątpliwości prawne związane z wyborami, co może wpłynąć na wyłonienie ostatecznego zwycięzcy - czytamy dalej w oświadczeniu.

Trump zapowiedział, że od poniedziałku jego sztab wyborczy rozpocznie składanie spraw w sądach. - By upewnić się, że prawa wyborcze są w pełni przestrzegane, a urząd obejmie prawowity zwycięzca. Naród amerykański ma prawo do uczciwych wyborów, czyli do zliczenia wszystkich legalnie oddanych głosów i nieuwzględniania głosów oddanych w sposób nielegalny. To jedyny sposób, by społeczeństwo miało pełne zaufanie do wyborów – powiedział Trump.

Trump: Co ukrywa Biden?

Zarzucił Bidenowi, że jego sztab „chce brać pod uwagę nawet głosy oddane w nielegalny sposób”. - Co ukrywa Biden? Nie spocznę, dopóki naród amerykański nie uzyska wyników uczciwego przeliczenia głosów, na co zasługuje i czego wymaga demokracja” - zakończył Trump.

Na godzinę przed ogłoszeniem zwycięstwa Bidena przez część mediów amerykańskich Trump napisał na Twitterze: „Wygrałem te wybory z dużą przewagą!”. Jego wpis, podobnie jak wcześniejsze, zostały ukryte przez serwis, oflagowane jako treść fałszywa.

RadioZET.pl/PAP