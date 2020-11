Przewaga po stronie Bidena, Trump w to nie wierzy. A remis wciąż możliwy

Wyniki wyborów w USA to wciąż kwestia otwarta. Tego, czy Biały Dom zmieni lokatora, a prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden, czy może jednak pozostanie nim Republikanin Donald Trump, dowiemy się najprawdopodobniej w piątek, gdy podliczone zostaną już wszystkie głosy z poszczególnych stanów. Tymczasem dwa dni po wyborach wielkie liczenie trwa, a w kluczowych stanach toczy się zacięta walka. W czwartek wygląda na to, że łatwiejszą drogę do prezydentury zapewnianej przez zdobycie 270 głosów elektorskich ma Biden.

W czwartek po południu rozkład głosów elektorskich prezentowany m.in. przez CNN i „New York Times” to 253 dla Bidena i 213 dla Trumpa. Wynik wyborów pozostaje nierozstrzygnięty w kluczowej Nevadzie (6 głosów elektorskich), Arizonie (11), Pensylwanii (z ogromnym łupem aż 20 głosów elektorskich), Georgii (16) i Karolinie Północnej (15). Obecnie Biden prowadzi w dwóch stanach - minimalnie (różnicą 7 tys. głosów, 0,6 punktu procentowego) w Nevadzie i wyraźniej w Arizonie (68 tys., 2,4 p.p.). Choć nadal przegrywa w Pensylwanii różnicą ok. 160 tys. głosów (2,6 p.p.), przewaga Trumpa zmniejsza się wobec napływu głosów korespondencyjnych z największych miast. W Georgii Biden traci 23 tys. głosów. Jasnym faworytem Trump jest jedynie w Karolinie Północnej, gdzie ma przewagę 77 tys. głosów przy 117 tys., które zostały do podliczenia. Żeby wygrać, Trump musi utrzymać przewagę w Pensylwanii (tam do podliczenia wciąż jest jeszcze ponad 700 tys. głosów, z czego sporo to głosy korespondencyjne, w których faworyzowany jest jednak Biden) i wygrać w co najmniej 4 pozostałych stanach. To trudne, ale jednak nie jest to niemożliwe.

Przypomnijmy, że Trump wstępnie już krótko po wyborach ogłosił swoje zwycięstwo. - Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory – mówił w noc wyborczą. „Przedwczesna deklaracja Donalda Trumpa o wygranej jest nieuzasadniona, niebezpieczna i autorytarna” – skomentowała później w sieci gwiazda lewicy Alexandria Ocasio-Cortez, którą właśnie ponownie wybrano do Izby Reprezentantów. Gdy okazało się, że to jednak Biden prowadzi w kilku kluczowych stanach, Trump zaczął sugerować, że doszło do fałszerstwa wyborczego, a jego poparcie zaczęło "magicznie znikać". Jego sztab wyborczy złożył już pozwy o czasowe wstrzymanie liczenia głosów w Michigan, Pensylwanii i Georgii.

Remis w wyborach w USA wciąż możliwy

Co ciekawe, teoretycznie nadal możliwy jest wyborczy remis. To scenariusz mało prawdopodobny, ale gdyby jednak Biden wygrał w Georgii, a przegrał wszędzie indziej, każdy z kandydatów otrzymałby po 269 głosów elektorskich. Jeśli faktycznie dojdzie do remisu, o zwycięzcy wyborów zdecyduje zgodnie z amerykańską Konstytucją głosowanie w Izbie Reprezentantów, podczas gdy Senat wybierze wiceprezydenta.

W Izbie Reprezentantów większość mają Demokraci, faworytem byłby jednak Trump. To z uwagi na specyficzną formułę głosowania. Głosy oddają delegacje złożone z deputowanych każdego ze stanów. Tymczasem w obecnym składzie Izby, w delegacjach 26 z 50 stanów przewagę mają posłowie republikańscy.

RadioZET.pl/CNN/New York Times/PAP