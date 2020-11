Wyniki wyborów w USA wciąż nieznane. Trump już mówi o "magicznej" stracie głosów

Kto wygrał wybory w USA? Tego, czy Biały Dom zmieni lokatora, a prezydentem będzie Joe Biden, czy może jednak pozostanie nim Donald Trump, dowiemy się najprawdopodobniej w piątek. Wyniki wyborów prezydenckich w USA będą znane dopiero wtedy, gdy podliczone zostaną wszystkie głosy ze stanu Pensylwania, któremu przypada aż 20 głosów elektorskich. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się to przed 6 listopada, bo w Pensylwanii liczenie głosów, które zostały wysłane korespondencyjnie, zaczęło się dopiero we wtorek rano.

Mimo wszystko Trump wstępnie już ogłosił swoje zwycięstwo. - Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory – mówił w noc wyborczą. „Przedwczesna deklaracja Donalda Trumpa o wygranej jest nieuzasadniona, niebezpieczna i autorytarna” – skomentowała później w sieci ikona lewicowej części Demokratów, Alexandria Ocasio-Cortez, którą właśnie ponownie wybrano do Izby Reprezentantów.

Tymczasem na prowadzenie w stanach Wisconsin i Michigan wysunął się Demokrata. Z ostatnich danych (4 listopada, godz. 18:30 polskiego czasu) wynika, że 78-letni były wiceprezydent jest na dobrej drodze do zdobycia 270 głosów elektorskich niezbędnych do objęcia prezydentury - obecnie to 238 do 213 dla Bidena.

Wyniki wyborów w USA według Trumpa już sfałszowane

„Wczoraj wieczorem prowadziłem, często znacznie, w wielu kluczowych stanach, w prawie wszystkich przypadkach zarządzanych i kontrolowanych przez Demokratów. Później, jeden po drugim, (te przewagi) zaczęły magicznie znikać, kiedy policzono niespodziewane partie głosów” - stwierdził Trump w jednym z ostatnich wpisów na Twitterze.

„To bardzo dziwne i ankieterzy całkowicie i historycznie się pomylili!” - dodał. To kolejny dzisiejszy wpis Trumpa, który Twitter oznaczył jako ten, która może "wzbudzać kontrowersje albo wprowadzać w błąd w kwestiach dotyczących udziału w wyborach lub innej procedurze obywatelskiej".

A liczenie głosów trwa. Warto też podkreślić, że na Bidena swój głos oddało już ponad 69,5 mln wyborców, co jest absolutnym rekordem wyborów prezydenckich.

RadioZET.pl/nytimes/PAP