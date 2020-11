Melania Trump odniosła się do wyborów prezydenckich 2020 w USA i ich wyniku. Wcześniej telewizja CNN podała, że najbliższa rodzina Donalda Trumpa - jego małżonka Melania oraz Jared Kushner, namawiali go do tego, aby urzędujący prezydent USA uznał wynik wyborów i przyznał się do porażki z Joe Bidenem.

Oficjalnie jednak Melania Trump podtrzymuje stanowisko swojego męża. - Amerykanie zasługują na uczciwe wybory. Każdy legalny głos - podkreślam, legalny - powinien zostać przeliczony. Musimy chronić naszą demokrację z zachowaniem pełnej transparentności - napisała na Twitterze.

Melania Trump komentuje wyniki wyborów w USA: Musimy chronić naszą demokrację

Jak ogłosiła w sobotę agencja Associated Press, a także telewizje CNN, NBC i Fox News, Demokrata Joe Biden wygrał wtorkowe wybory prezydenckie w USA. Przyznanie zwycięstwa Bidenowi spowodowane było uznaniem przez te media jego wygranej w Pensylwanii, która zapewniła mu ponad 270 głosów elektorskich niezbędnych do wygranej.

Z informacjami amerykańskich mediów konsekwentnie nie zgadza się Donald Trump, który nie chce uznać swojej porażki i zapowiada procesy sądowe. - Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden pośpiesznie udaje zwycięzcę i dlaczego jego medialni sojusznicy tak bardzo starają się mu pomóc: nie chcą, aby prawda została ujawniona. Prosty fakt jest taki, że wybory jeszcze się nie skończyły – ocenił Trump.

– Legalne głosy decydują o tym, kto jest prezydentem, a nie media. Amerykanie mają prawo do uczciwych wyborów: oznacza to liczenie tylko legalnych kart do głosowania. Sztab Bidena chce, aby karty były liczone nawet jeśli są sfałszowane, wyprodukowane, lub "oddane" przez niekwalifikujących się lub zmarłych wyborców – stwierdził urzędujący prezydent USA.

