"Fake news", kto pierwszy powie "Chiny"? Gorąco przed debatą Biden - Trump

Debata prezydencka w USA rozpocznie się w około trzeciej w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. To pierwsze starcie pomiędzy urzędującym Donaldem Trumpem i nominatem demokratów Joe Bidenem. Amerykanie już się zakładają: o to kto podczas debaty pierwszy powie "Chiny" czy "fake news".

Debata w USA odbywa się na niewiele ponad miesiąc do wyborów prezydenckich. Ostatnie sondaże wskazują na wyraźne prowadzenie Joe Bidena. Natasha Korecki i Alex Isenstadt z POLITICO podkreślają, że wtorkowa debata może być więc ostatnią szansą dla Donalda Trumpa, aby zmienić coś w tym wyścigu.

Tymczasem w USA ogromną popularność zdobywają zakłady. Kto pierwszy powie "Chiny" czy jaki kolor krawata wybiorą kandydaci - o to zakładają się dziś Amerykanie. W USA stawianie pieniędzy na politykę jest nielegalne, organizowane są więc darmowe konkursy, które przewidują nagrody finansowe dla najlepszych. Popularny zakład dotyczy także tego, czy kandydaci będą mieli maseczki na twarzy, podchodząc do swojego stanowiska. Można też założyć się o pierwszy temat debaty - większość Amerykanów twierdzi, że będzie to Sąd Najwyższy.

Wśród zakładów jest ten, czy kandydat Demokratów Joe Biden powie szybciej "Scranton" (miejsce jego urodzenia w Pensylwanii) czy "come on man" (pol. no co ty, człowieku). W przypadku ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa wybrać można m.in. między "fake news", jak często prezydent określa media, i "chińskim wirusem", jak nazywa koronawirusa.

Z takiej formy zabawy skorzystało ponad pół miliona Amerykanów. - Przyjmujemy mnóstwo zakładów na debatę kandydatów na prezydenta (...). To będzie nie do przeoczenia, więc czemu trochę się nie zabawić - przyznaje Josh Barton z firmy SportsBetting.

Debata Biden - Trump

90-minutowa debata rozpocznie się według czasu polskiego o godz. 3 w nocy z wtorku na środę. W pierwszym z trzech telewizyjnych starć kandydatów przed wyborami 3 listopada poruszone zostanie sześć tematów: przeszłość obu polityków, Sąd Najwyższy, epidemia koronawirusa, gospodarka, kwestie rasowe i przemoc na ulicach amerykańskich miast oraz uczciwość procesu wyborczego. Szacuje się, że wyczekiwane polityczne starcie w domach i barach obejrzą dziesiątki milionów Amerykanów.

Debatę prezydencką w USA będzie można oglądać na żywo na RadioZET.pl.

RadioZET.pl/PAP