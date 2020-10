Wybory prezydenckie w USA 2020. Michigan uznawane jest w tym roku za jeden z kluczowych wyborczych stanów. Przed czterema laty zwyciężył tu Trump, podobnie jak m.in. w Wisconsin, Ohio i Pensylwanii.

Z sondażu CBS News wynika, że Biden prowadzi z urzędującym prezydentem także w Nevadzie (również 52 do 46 proc.). W Iowa jest natomiast remis 49 do 49 proc.

Steve Kornacki, analityk ze stacji MSNBC, zauważa, że zaufanie dla prezydenta Trumpa wynosi 44,7 proc. i jest wyższe o ponad trzy punkty procentowe od średniej jego poparcia w ogólnokrajowych sondażach. "Jest wiele teorii związanych z tym dlaczego tak jest. Z punktu widzenia kampanii Trumpa to jeden z powodów dla którego uważają, że wciąż mają szanse" - tłumaczy.

W 2016 doku przedwyborcze sondaże w niektórych kluczowych wyborczo stanach nie doszacowały Trumpa. Kornacki twierdzi, że gdyby w tym roku pomyliły się tak samo jak przed czterema laty, to Republikanin utrzymałby Karolinę Północną, Ohio oraz Iowę. Straciłby natomiast Arizonę, Florydę, Pensylwanię, Michigan oraz minimalnie Wisconsin. Kandydatowi Demokratów wystarczyłoby to do wygranej w całych wyborach.

Od początku października w większości sondaży rośnie przewaga kandydata Partii Demokratycznej. Według zliczającego średnią z ogólnokrajowych badań portalu RealClearPolitics na poniedziałek wynosiła ona 10,2 pkt procentowego.

Na trzy tygodnie przed wyborami głos oddało w nich już ponad 10,5 mln wyborców - wynika z danych zebranych przez portal US Elections Project. To prawie osiem razy więcej niż w porównywalnym okresie cztery lata temu. Możliwość wzięcia udziału we wczesnym głosowaniu została w większości stanów ułatwiona z powodu epidemii koronawirusa.

RadioZET.pl/ CBS News/ PAP