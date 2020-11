Dokładne wyniki wyborów prezydenckich w USA poznamy prawdopodobnie w ciągu kilku dni, ale być może już w czwartek dowiemy się, kto jego wygrał. Na tę chwilę prowadzi Joe Biden, który odrobił straty do Donalda Trumpa i któremu brakuje od kilku do kilkudziesięciu głosów, by uzyskać większość głosów elektorskich. Wszystkie najnowsze informacje na radiozet.pl i w wiadomościach Radia ZET.