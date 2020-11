Wyniki wyborów w USA nie są jeszcze ostatecznie znane. Głosy wciąż spływają. W trakcie ich zliczania głos zabrał kandydat Demokratów, Joe Biden. - Jesteśmy na dobrej drodze, by wygrać wybory - stwierdził. Donald Trump z kolei skomentował sytuację na Twitterze pisząc, że "Demokraci próbują ukraść wybory".

Wyniki wyborów w USA wciąż spływają. Na ostateczne dane będziemy musieli poczekać znacznie dłużej, jednak według wstępnych szacunków pod względem liczby głosów elektorskich prowadzi kandydat demokratów, Joe Biden – z 219 głosami elektorskimi. Z kolei Donald Trump na razie otrzymał ich 209.

W trakcie zliczania głosów głos zabrał kandydat Demokratów, Joe Biden.

Wyniki wyborów w USA. Biden: jesteśmy na dobrej drodze, by wygrać wybory

Jesteśmy na dobrej drodze, by wygrać wybory - oświadczył kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden, apelując do swoich sympatyków o cierpliwość. Dodał, że "było wiadomo, że będzie to długo trwało".

Biden wezwał do zliczenia każdego głosu. Ocenił, że są szanse, by zwyciężył w Georgii. Ostateczny zwycięzca wyborów - jak przyznał - poznany może zostać dopiero w środę rano lub nawet później.

Były wiceprezydent przemawiał do swoich sympatyków zgromadzonych na parkingu w Wilmington w Delaware. Zapowiedział, że kolejny raz wystąpi publicznie w środę.

Wyniki wyborów w USA. Trump: Demokraci próbują ukraść wybory

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w środę na Twitterze, że mimo jego wielkiej przewagi, jego oponenci starają się "ukraść" wybory. Zapowiedział jednak, że im na to nie pozwoli.

"Wygrywamy wysoko, ale oni próbują UKRAŚĆ wybory. Nigdy im na to nie pozwolimy. Głosy nie mogą być oddawane po zamknięciu urn" - napisał Trump. Chwilę wcześniej zapowiedział, że wtorkowej nocy wygłosi oświadczenie. "Wielkie ZWYCIĘSTWO" - dodał. W pierwszej wersji wpisu Trump popełnił błąd w słowie "polls" (urny), pisząc zamiast tego "Poles" (Polacy).

Niedługo po publikacji tweeta Trumpa, portal oznaczył treść jego wpisu jako "sporną i zwodniczą na temat procesu wyborczego".

Prezydent nie skonkretyzował swoich zarzutów, jednak podczas kampanii wyborczej przekonywał, że wyniki wyborów muszą być znane już w dzień wyborów, mimo że jeszcze nigdy końcowe wyniki nie zostały ogłoszone tak wcześnie. Twierdził też, że ułatwienie głosowania pocztą doprowadzi do fałszerstw wyborczych.

Częściowe wyniki wskazują, że wśród kluczowych stanów urzędujący prezydent jest bliski wygranej na Florydzie, w Karolinie Północnej, Ohio oraz w Iowa. Z kolei Biden prawdopodobnie odbije Trumpowi Arizonę, w której ten zwyciężył w 2016 roku. Wiele wskazuje na to, że o wygranej w wyścigu o Biały Dom zadecydują wyniki z tzw. Pasa Rdzy - Pensylwanii, Wisconsin oraz Michigan. Przed czterema laty Trump zwyciężył tam z niewielką przewagą. Gubernator Wisconsin Tony Evers zapowiadał, że rezultaty z jego stanu powinny być znane w środę. W Michigan i Pensylwanii - zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego - głosy mogą być zliczane do piątku.

W obecnych wyborach oddano rekordową liczbę głosów korespondencyjnych. Łącznie z głosami oddanymi osobiście przed dniem wyborczym było ich ponad 100 mln. W części kluczowych stanów, jak Pensylwania, będą one liczone na końcu, a proces może potrwać nawet kilka dni. Pensylwania będzie zaliczać również głosy, które wpłyną pocztą już po zamknięciu urn, ale wysłane przed wyznaczoną datą końcową.

