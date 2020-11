Wyniki wyborów w USA wciąż nie są w pełni znane, trwa zliczanie głosów z ostatnich stanów. Mimo to jednak bliższy zwycięstwa jest na razie Joe Biden, z 253 głosami elektorskimi. Ja podała w piątek "Washington Post", agencja Secret Service zdecydowała się wysłać dodatkowych agentów do ochrony Bidena. Jak z kolei przekazała stacja CNN, zdecydowano też o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad domem kandydata Demokratów.

Wyniki wyborów w USA poznamy najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Obecnie pod względem liczby głosów elektorskich prowadzi Joe Biden, kandydat Demokratów - otrzymał on 253 głosy. Jego rywal i obecnie urzędujący prezydent Donald Trump uzyskał ich 213.

Jak donosi dziennik, powołując się na dwa źródła, agenci Secret Service zostali wysłani do Wilmington w Delaware, gdzie obecnie przebywa Biden. Decyzja o wysłaniu dodatkowych sił została podjęta po tym, gdy sztab Bidena poinformował służbę, że w piątek kandydat Demokratów wygłosi ważne przemówienie.

Joe Biden z dodatkową ochroną. Secret Service wysyła dodatkowych agentów

Jak uściśla dziennik, po wzmocnieniu poziom ochrony Bidena nie będzie jeszcze odpowiadał temu, jakim otaczany jest prezydent-elekt, ale "idzie w tym kierunku". Zwykle agencja podejmowała decyzję o tym po uznaniu porażki przez przegranego wyborów. Według gazety, jeśli Biden okaże się wyraźnym zwycięzcą, a mimo to prezydent Trump nie uzna porażki, protokół służby wskazuje, by poczekać z uznaniem Bidena za prezydenta-elekta dopiero do oddania głosów przez kolegium elektorskie w grudniu.

Ani sztab Bidena, ani Secret Service nie odnieśli się do informacji dziennika.

Choć do piątkowego poranka zwycięzca wyborów w USA nie został wyłoniony, to jednak najświeższe wyniki i trendy zdają się wskazywać na zwycięstwo Bidena. Prowadzi w Georgii, Nevadzie i Arizonie, zaś w Pensylwanii szybko odrabia straty i eksperci prognozują jego zwycięstwo. Do zdobycia prezydentury wystarczy mu wygrana w Pensylwanii lub w dwóch innych stanach.

