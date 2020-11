Trump rzuca oskarżenia na Twitterze. "Pensylwania postąpiła bezprawnie"

Wynik wyborów w USA zależne są od wyniku w Pensylwanii, w której obecnie prowadzi Joe Biden. Donald Trump jednak wciąż neguje ten fakt i rzuca oskarżenia w kierunku władz stanowych.

Tym razem zacytował wypowiedź Kena Starra, prawnika i członka Sądu Apelacyjnego USA. Jego słowa brzmią: "Musimy wrócić do poziomu stanu i tego, jak to grzęzawisko powstało w pierwszej kolejności. Gubernator Wolf i stanowy Sąd Najwyższy rażąco naruszyli Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Po prostu zignorowali konstytucję. Obserwatorzy, którzy są strażnikami uczciwości i przejrzystości, zostali wykluczeni. Pensylwania postąpiła w straszny, bezprawny sposób i miejmy nadzieję, że zostanie to naprawione w Sądzie Najwyższym. Poza tym te późne głosowania, które miały miejsce po dniu wyborów, są nielegalne, dokładnie to, co powiedział prezydent".

Donald Trump opublikował serię tweetów na ten temat.

Trump znów wygraża się na Twitterze. "Pensylwania postąpiła w sposób okropny, bezprawny"

Joe Biden, kandydat Demokratów na prezydenta USA, w piątek objął prowadzenie w wyborach w Pensylwanii. Stan ten zapewnia 20 głosów elektorskich. Jeśli były wiceprezydent utrzyma w nim przewagę, zapewni sobie wygraną w wyścigu o Biały Dom. Biden ma obecnie pewne 253 głosy elektorskie; do zwycięstwa brakuje mu zatem jeszcze 17.

Według stanu na piątek rano czasu lokalnego Biden może liczyć w Pensylwanii na 3 302 977 głosów, a ubiegający się o reelekcję Trump na 3 293 231. Różnica przekracza 9,7 tys.

Podane wyniki nie dotyczą tych kart wyborczych przesłanych korespondencyjnie, które dotarły do komisji w Pensylwanii po wtorku, czyli dniu wyborów. Są one przyjmowane do piątku i gromadzone na osobnych stosach; będą zliczane w ostatniej kolejności.

Nie wiadomo, ile głosów pozostało do zliczenia w Pensylwanii. "New York Times" szacuje, że jest to ok. 5 proc.; nieoficjalnie podaje się, że odsetek ten może być niższy.

Prezydent Trump w kampanii wielokrotnie oceniał, że rozbudowanie systemu głosowania korespondencyjnego przyczyniać się będzie do wyborczych oszustw, i wzywał swoich sympatyków do głosowania osobiście w lokalach. Demokraci uważali, że w trakcie Covid-19 to najbezpieczniejsza forma spełnienia obywatelskiego obowiązku. Odzwierciedlają to wyniki kandydatów w poszczególnych pakietach - w tych oddanych w lokalach w większości przypadków prowadzi Trump, w tych z głosowania korespondencyjnego - Biden.

RadioZET.pl/Twitter/Onet/PAP