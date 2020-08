Przewaga byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena nad urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem skurczyła się do 4 punktów proc. - wynika z najnowszego sondażu telewizji CNN i pracowni SSRS. W czerwcu w tym samym sondażu różnica wynosiła 14 punktów proc.

Wybory prezydenckie w USA 2020 będą rywalizacją między obecnym prezydentem Donaldem Trumpem a byłym wiceprezydentem Joe Bidenem. Według opublikowanego w niedzielę badania, przeprowadzonego w dniach 12-15 sierpnia, 50 proc. wyborców deklaruje chęć głosowania na kandydata Demokratów (w czerwcu było to 55 proc.), zaś 46 proc. na obecnego szefa państwa (wzrost o 5 punktów proc.). Margines błędu to 3,7 proc. Niezdecydowanych jest jedynie 2 proc. wyborców, zaś 10 proc. deklaruje, że może jeszcze zmienić zdanie. Badanie przeprowadzono na próbie 987 zarejestrowanych wyborców.

Biorąc pod uwagę jedynie 15 kluczowych stanów USA, które w efekcie zdecydują o wyniku wyborów, przewaga Bidena jest jeszcze niższa i wynosi 1 punkt proc.

Wybory prezydenckie w USA. Sondaż CNN: Trump dogania Bidena

Na korzyść Trumpa może działać stopniowo poprawiająca się sytuacja na rynku pracy; w lipcu przybyło 1,8 mln miejsc pracy, choć wciąż zatrudnionych jest o 13 mln osób mniej niż na początku pandemii koronawirusa. Badanie wskazuje, że gospodarka jest dla Amerykanów problemem nr 1. Na kolejnych miejscach są pandemia oraz służba zdrowia.

Sondaż sugeruje, że kandydatka Bidena na wiceprezydenta, senator Kamala Harris, jest ogółem lepiej oceniana przez wyborców (41 proc. ocen pozytywnych, 38 proc. negatywnych) niż obecny wiceprezydent Mike Pence (41 proc. ocen pozytywnych, 45 proc. negatywnych).

Większość ankietowanych wyborców ocenia Bidena lepiej niż Trumpa w niemal każdej kategorii - m.in. uczciwości, skuteczności czy empatii - poza "kondycją i ostrością umysłu", gdzie to 74-letni Trump ma niewielką przewagę nad 77-letnim Bidenem (48 proc. do 46 proc.). Mimo to większość wyborców Bidena (58 proc.) jest motywowanych głównie oddaniem głosu przeciwko obecnemu prezydentowi, a nie poparciem dla swojego kandydata. W przypadku wyborców Trumpa swój głos jako głos przeciwko Bidenowi interpretuje 29 proc. badanych.

Sondaż CNN znacząco odbiega od ostatnio przeprowadzonych badań. Według średniej z ostatnich sondaży ogólnokrajowych zebranych przez portal RealClearPolitics, Biden ma przewagę 7,5 punktu proc. nad Trumpem, jeśli chodzi o cały kraj, i 4,3 punktu proc. w decydujących stanach. Biden prowadzi również w stanach, w których Trump wygrał w 2016 r. - na Florydzie, w Pensylwanii, Michigan czy Ohio.

